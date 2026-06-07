Entradas digitales con códigos QR para la visita del papa León XIV a Tenerife desde el lunes

La cuenta atrás para la visita del papa León XIV a Tenerife entra en una fase decisiva. Este domingo quedará cerrado el plazo de inscripción para participar en los dos grandes actos que presidirá el Pontífice: la misa en la dársena del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y el encuentro previsto en la Plaza del Cristo de La Laguna. A partir del lunes comenzará el envío progresivo de las entradas digitales con los correspondientes códigos QR, indispensables para acceder a los recintos habilitados para la visita papal.

Distribución de entradas y acreditaciones

Durante este fin de semana, decenas de voluntarios continúan trabajando en el centro de planificación instalado en la Casa Mesa, donde se ultiman los detalles de distribución de los grupos y participantes inscritos. El objetivo es que cada asistente reciba durante los próximos días la información necesaria para acceder a los actos de forma ordenada.

Paralelamente, la oficina de acreditaciones ha intensificado la impresión de los documentos destinados a aquellas personas que, por sus funciones organizativas o de servicio, requieren una acreditación específica. Desde la organización se recuerda que todas las personas deberán portar su entrada con QR y su DNI o documento identificativo, que podrá ser requerido en los controles de acceso.

Movilidad y seguridad

La organización insiste en la importancia de planificar con antelación los desplazamientos, especialmente ante la elevada afluencia de personas prevista para ambos actos. Las instituciones públicas han difundido durante los últimos días información detallada sobre las modificaciones en el transporte público y las recomendaciones de movilidad.

Entre las medidas previstas figuran cambios en varias líneas de guaguas de TITSA, servicios lanzadera hacia la zona portuaria, alteraciones en algunas rutas del tranvía y modificaciones temporales en determinadas paradas de taxi cercanas a los espacios donde se desarrollarán los actos.

Además, se recomienda a los asistentes acudir con suficiente antelación, utilizar preferentemente el transporte público, seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y colaborar con los dispositivos de organización y seguridad desplegados para la ocasión.

Recta final de la organización

Desde el comité local de la visita papal se ha querido agradecer la comprensión demostrada por los participantes durante todo el proceso de inscripción, así como el esfuerzo realizado por los equipos de voluntariado y los miembros de la organización.

La llegada de León XIV constituye uno de los acontecimientos religiosos y sociales más relevantes de las últimas décadas en Canarias. Con el cierre de las inscripciones y el inicio del envío de entradas, la preparación entra ya en su fase definitiva para garantizar que miles de fieles puedan participar con seguridad y normalidad en unas jornadas que quedarán para la historia de las Islas.

Claves para los asistentes