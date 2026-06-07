Las bicis 'toman' Santa Cruz de Tenerife: la capital reúne a un millar de participantes en la Fiesta de la Bicicleta

Santa Cruz de Tenerife vivió este domingo, desde las 10:00 de la mañana, una nueva edición de la Fiesta de la Bicicleta, que volvió a convertirse en una de las actividades más participativas y emblemáticas del calendario deportivo municipal. El millar de inscritos completó el recorrido entre el parque La Granja y la explanada Puerto-Ciudad, acompañado por cientos de personas que siguieron la actividad desde distintos puntos del recorrido y contribuyeron a crear una mañana festiva, llena de color, convivencia y deporte al aire libre.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que “la extraordinaria participación y la gran respuesta de la ciudadanía demuestran que la Fiesta de la Bicicleta sigue siendo una de las actividades más queridas de nuestro calendario. Hemos vivido una mañana de convivencia, deporte y sostenibilidad que refleja el compromiso de Santa Cruz con unos hábitos de vida saludables y con el disfrute de los espacios públicos”.

Por su parte, la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, señaló que “ha sido una edición muy especial, con un ambiente magnífico y la implicación de personas de todas las edades. Ver las calles llenas de bicicletas, familias y aficionados animando a los participantes confirma el éxito de una iniciativa que promueve valores tan importantes como los hábitos de vida saludables, la movilidad sostenible y la convivencia ciudadana”.

Fiesta de la bicicleta en Santa Cruz de Tenerife / Andrés Gutiérrez

La actividad, organizada por el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, contó con el patrocinio de El Corte Inglés y la colaboración de la Fundación Santa Cruz Sostenible y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Como colofón a la jornada, se celebró el tradicional sorteo de 20 bicicletas entre los participantes, un obsequio de El Corte Inglés que puso el broche final a una edición marcada por el éxito de participación y el excelente ambiente.

En la clausura de la Bicicletada, que tuvo lugar la explanada Puerto-Ciudad, también estuvieron presentes la concejala de Políticas Sociales, Charín González, y el responsable de Comunicación y Relaciones Externas de El Cortes Inglés, Jonathan Piñero.