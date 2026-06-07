Las bicis 'toman' Santa Cruz de Tenerife: la capital reúne a un millar de participantes en la Fiesta de la Bicicleta
La actividad concluyó con un sorteo de 20 bicicletas por parte de El Corte Inglés
Santa Cruz de Tenerife vivió este domingo, desde las 10:00 de la mañana, una nueva edición de la Fiesta de la Bicicleta, que volvió a convertirse en una de las actividades más participativas y emblemáticas del calendario deportivo municipal. El millar de inscritos completó el recorrido entre el parque La Granja y la explanada Puerto-Ciudad, acompañado por cientos de personas que siguieron la actividad desde distintos puntos del recorrido y contribuyeron a crear una mañana festiva, llena de color, convivencia y deporte al aire libre.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que “la extraordinaria participación y la gran respuesta de la ciudadanía demuestran que la Fiesta de la Bicicleta sigue siendo una de las actividades más queridas de nuestro calendario. Hemos vivido una mañana de convivencia, deporte y sostenibilidad que refleja el compromiso de Santa Cruz con unos hábitos de vida saludables y con el disfrute de los espacios públicos”.
Por su parte, la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, señaló que “ha sido una edición muy especial, con un ambiente magnífico y la implicación de personas de todas las edades. Ver las calles llenas de bicicletas, familias y aficionados animando a los participantes confirma el éxito de una iniciativa que promueve valores tan importantes como los hábitos de vida saludables, la movilidad sostenible y la convivencia ciudadana”.
La actividad, organizada por el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, contó con el patrocinio de El Corte Inglés y la colaboración de la Fundación Santa Cruz Sostenible y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Como colofón a la jornada, se celebró el tradicional sorteo de 20 bicicletas entre los participantes, un obsequio de El Corte Inglés que puso el broche final a una edición marcada por el éxito de participación y el excelente ambiente.
En la clausura de la Bicicletada, que tuvo lugar la explanada Puerto-Ciudad, también estuvieron presentes la concejala de Políticas Sociales, Charín González, y el responsable de Comunicación y Relaciones Externas de El Cortes Inglés, Jonathan Piñero.
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