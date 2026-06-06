Tenerife Music Festival sigue adelante tras constatar el Ayuntamiento que hay garantías de seguridad

Tres informes ponen negro sobre blanco la "compatibilidad en materia de seguridad y accesibilidad" para celebrar en el puerto de Santa Cruz de Tenerife la misa multitudinaria oficiada por el papa León XIV y los preparativos de la primera jornada de conciertos del Tenerife Music Festival el próximo 12 de junio. La Subdelegación del Gobierno y la Autoridad Portuaria remitieron por escrito al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la documentación técnica solicitada previamente por el consistorio en la que se "garantiza la seguridad y la accesibilidad de los dos eventos" que coincidirán a escasos 150 metros el uno del otro el mismo día.

Fuentes del Consistorio capitalino confirmaron este sábado que "no hay motivos para cancelar el concierto de música urbana, cuya primera jornada tendrá lugar ese mismo viernes, con entrada de público a partir de las 17:00 horas, hora a partir de la cual tiene concedida la licencia" por parte del Ayuntamiento. Y abundaron en que esa decisión viene avalada por los informes remitidos por las administraciones que tienen las competencias en materia de seguridad y del espacio en cuyo ámbito se van a celebrar ambos eventos, y que "garantizan su compatibilidad".

Las fuentes también señalaron que los trabajos previos -pruebas técnicas de sonido, acústica e iluminación, entre otras- que la organización del evento musical tiene previsto realizar en horas coincidentes con la celebración de la eucaristía en la Dársena de Los Llanos, "tampoco contarían con un dictamen desfavorable" pues si se garantiza la compatibilidad de ambos eventos, "tampoco habría motivos suficientes para suspenderlos", aunque se haya generado polémica respecto a si las pruebas de sonido podrían interferir o molestar a los asistentes a la misa con el Santo Padre.

Desde el Ayuntamiento señalaron que "la preocupación que se ha generado de si los ensayos se oyen en el lugar de la celebración de la misa "no es suficiente para retirar una autorización que ya está concedida".

El informe elaborado por la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía señala que "se entiende compatible desde el punto de vista de la seguridad, la celebración sucesiva de ambos eventos, a los que se aportará el personal necesario". El documento de la Guardia Civil destaca por su parte como "encargada de la Seguridad Ciudadana dentro del recinto portuario donde van a celebrarse ambos eventos, no se tiene conocimiento de ninguna amenaza que ponga en riesgo la celebración de ninguno de los eventos y se puede garantizar la seguridad en ambos. Se dispone de fuerza suficiente para prestar servicio en el dispositivo de seguridad pública y atender cualquier requerimiento".

Añade en su informe el Instituto Armado que "no existe coincidencia exacta de horarios entre los dos eventos, estando prevista la finalización del primer evento (la eucaristía) a las 14:00 horas, además de que el espacio físico no es el mismo, habiendo proximidad pero estando perfectamente separados y delimitados".

Por su parte, la Autoridad Portuaria incluye en su informe remitido al Ayuntamiento que "no hay incompatibilidades manifiestas para la celebración de ambos eventos desde el punto de vista del puerto", aunque añade que "el Ayuntamiento tomará las medidas oportunas en razón de las competencias a la hora de otorgar las licencias y permisos que le competen ya las que está sometida nuestra autorización".

El Gobierno de Canarias, que declaró la prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias por eventos multitudinarios desde el 27 de abril, pasará a situación de alerta durante la visita del Papa, los días 11 y 12 de junio. Esa activación se justifica por la elevada concentración de personas, las posibles afecciones a la movilidad y a servicios esenciales, y la necesidad de coordinar seguridad, emergencias, protección civil, planes locales y planes de autoprotección.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, afirma que la declaración de esta alerta no influye o no colisiona con las decisiones que puedan tomar los ayuntamientos afectados, "son soberanos". Y, en relación con la coincidencia de ambos eventos en la capital tinerfeña, Cabello consideró que "es difícil coordinar pruebas de sonido y otros trabajos técnicos, pero el Gobierno de Canarias, tras dictar el Plateca, no tiene ningún rol decisorio sobre la compatibilidad de ambos eventos".

Cabello manifestó que a partir del dia 11, en Gran Canaria, y el 12 en Tenerife, cuando se pase de prealerta a alerta, "cada entidad debe adoptar las decisiones que considere respecto a las actividades que se desarrollen en su ámbito". En este sentido, el Gobierno de Canarias no puede adoptar ninguna decisión salvo en aquellas materias sobre las que tiene competencias, como ha sido el caso de la suspensión de las clases para esos dos días en ambas islas capitalinas, concluyó.