La Vía de Penetración de Santa Cruz de Tenerife renovará su alumbrado tras 31 años

La Vía de Penetración Sur TF-4, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, estrenará nuevo alumbrado tras 31 años con las mismas luminarias en esta carretera de acceso a la capital. El Cabildo de Tenerife ha aprobado el proyecto para sustituir un total de 227 unidades. Asimismo, la Corporación insular ha sometido a exposición pública, durante un plazo de 20 días, el citado documento, redactado por la entidad mercantil Ater Ingeniería, Sostenibilidad y Energía. La ejecución de los trabajos supondrá una inversión de casi 300.000 euros y se prolongará durante un mes, aproximadamente. Las obras provocarán cortes parciales de tráfico en la vía.

El proyecto de obra podrá consultarse en la página web del Cabildo, www.tenerife.es, en el Tablón de Anuncios. Durante el periodo de exposición pública del documento, se podrán formular cuantas alegaciones y sugerencias se estimen pertinentes, las cuales se podrán presentar en la Sede Electrónica de la Corporación insular, dirigidas al Servicio Administrativo de Carreteras, haciendo uso del trámite de «solicitud general». El proyecto se entenderá definitivamente aprobado si durante el periodo de exposición pública, no se formulase alegación u objeción alguna. Toda la información al respecto ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 29 de mayo.

La ejecución de los trabajos provocará cortes parciales en la vía de acceso a la capital chicharrera

Según informa el Cabildo de Tenerife, el objetivo de esta actuación no es otro que la renovación y sustitución de la luminaria del alumbrado público perteneciente a la Vía de Penetración de la capital chicharrera, con el fin de mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado público de la zona. En concreto, se procederá a la renovación de un total de 227 luminarias, de las que 160 se encuentran ubicadas en el exterior. De éstas, 17 están colocadas en báculos y 143 en columnas. Otras 67 luminarias se sitúan en el túnel y semitúnel de la vía, a través de proyectores.

La instalación de alumbrado público que el Cabildo de Tenerife tiene previsto renovar fue ejecutada en el año 1995 a petición de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Éste está formado por lámparas de vapor de socio, que serán sustituidas, a través de este proyecto, por luminarias de alta eficiencia, en concreto por lámparas LED, tanto en los viales como en los túneles que pertenecen a la red vial establecida como TF-4.

Según se explica en el proyecto, no se variará la previsión de potencia de la instalación existente. «La instalación eléctrica en su totalidad como de cada punto de alumbrado público en viales y en túneles no se modificará, ya que la sustitución de luminarias existentes por lámparas LED no altera la instalación, ni precisa un sobredimensionado de las instalaciones, canalizaciones, cableado, cuadros de protección y maniobra».

El actual alumbrado está formado por lámparas de vapor de sodio, que serán sustituidas por LED

El área de Carreteras del Cabildo, que dirige el consejero nacionalista Dámaso Arteaga, indica que las lámparas LED que se colocarán en la Vía de Penetración de Santa Cruz de Tenerife son de menor potencia que las existentes, por lo que la instalación eléctrica actual es apta para el buen funcionamiento del nuevo alumbrado, al estar este formado por luminarias de «gran eficiencia energética». Por lo tanto, el proyecto solo consiste en el desmontaje de las unidades existentes y en la colocación de las nuevas lámparas.

Licitación

La previsión del Cabildo es licitar la ejecución de las obras antes de que finalice el año. La empresa adjudicataria deberá aportar luminarias compatibles con sistemas de telegestión abiertos y sus carcasas deberán poder abrirse sin necesidad del uso de herramientas.

La Corporación insular apunta que la ejecución de las obras proyectadas para sustituir las luminarias provocará cortes parciales de tráfico en la Vía de Penetración, «los cuales permitan la circulación en la carretera teniendo la máxima seguridad en los trabajos que se llevarán a cabo». Una de las medidas que se llevarán a cabo es la limitación de la velocidad durante la ejecución de las obras.