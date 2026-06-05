Santa Cruz moviliza a más de 1.000 escolares

Santa Cruz de Tenerife vuelve a situar la acción climática en el centro con una nueva edición de “Ambiéntate”, que reunirá el próximo 4 de junio a 1.036 escolares de educación primaria en el Parque García Sanabria.

En un contexto marcado por el aumento de temperaturas, los fenómenos extremos y la pérdida de biodiversidad, la iniciativa se consolida como una de las principales herramientas de sensibilización ambiental en Canarias. Frente a este escenario, el mensaje es claro: la crisis climática exige una respuesta urgente, pero también existen soluciones reales y en marcha.

Organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la Fundación Santa Cruz Sostenible, el evento cuenta con la colaboración de Fundación Pedro Modesto Campos–Caja Siete, Fundación Moeve y Ecoembes, y moviliza a 31 entidades, que desarrollarán 275 talleres participativos centrados en el cambio climático y la biodiversidad.

Durante la jornada, el alumnado participará en actividades prácticas sobre consumo responsable, economía circular, conservación de ecosistemas o transición energética. El programa incluye también tres horas de radio en directo y la implicación de 15 personas voluntarias.

Como novedad, “Ambiéntate” incorpora en su tramo final la participación de personas mayores y voluntariado de Cruz Roja, en un espacio orientado a visibilizar el ecosistema de la educación ambiental en la ciudad y ampliar su impacto social.

La edición de 2026, sólo hay 3 más en Canarias registradas en la ONU, se enmarca en el lema internacional “Now for climate” (Ahora por el clima), que apela a actuar ante las señales del planeta y a acelerar la transición hacia modelos más sostenibles.

La propia organización del evento refleja este compromiso. “Ambiéntate” cuenta con un plan de gestión de residuos, minimiza el uso de plásticos y prioriza materiales reciclables como cartón y papel, incorporando además soluciones creativas que reducen el uso de recursos no sostenibles y fomentando la movilidad a pie o en transporte público.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, recuerda que “Ambiéntate cumple catorce ediciones consolidándose como una de las iniciativas de educación ambiental más importantes de Canarias. Desde 2012 hemos trabajado para acercar la sostenibilidad a nuestros escolares, familias y ciudadanía de una manera práctica, participativa y cercana. Hoy, más de mil niños y niñas tienen la oportunidad de aprender, experimentar y comprender que las pequeñas acciones del presente son fundamentales para construir un futuro más sostenible”.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, señala que “el éxito de ‘Ambiéntate’ reside en la capacidad de reunir cada año a entidades, colectivos, administraciones y profesionales que trabajan por un objetivo común: fomentar una cultura ambiental basada en el conocimiento, la participación y la corresponsabilidad. Esta amplia red de colaboración permite ofrecer actividades innovadoras y adaptadas a todas las edades, acercando la sostenibilidad de una forma dinámica y experiencial”.

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El edil añade que “es importante seguir impulsando espacios como este, que no solo sensibilizan, sino que también inspiran a las nuevas generaciones para convertirse en protagonistas del cambio hacia una ciudad más sostenible, resiliente y comprometida con su entorno”.