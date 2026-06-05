Santa Cruz habilita una veintena de plazas de aparcamiento en el barrio de La Alegría

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha terminado la habilitación de un nuevo aparcamiento provisional en el barrio de La Alegría, en el distrito de Anaga. La actuación se ha desarrollado en un solar municipal situado junto al IES Anaga y ha permitido crear una veintena de nuevas plazas de estacionamiento.

El proyecto, ejecutado a través del distrito Anaga, ha supuesto una inversión aproximada de 42.000 euros. Su objetivo es mejorar la disponibilidad de aparcamiento en una zona donde vecinos, familias y personal vinculado al instituto venían reclamando más espacio para estacionar, especialmente en horario lectivo y en las horas de mayor afluencia.

La intervención permite recuperar un espacio municipal que estaba infrautilizado y ponerlo al servicio del barrio. Además de aumentar la oferta de aparcamientos, el Ayuntamiento considera que la medida ayudará a ordenar la circulación en el entorno y a mejorar la seguridad y la movilidad de la zona.

Una demanda vecinal en el entorno del IES Anaga

El nuevo aparcamiento da servicio tanto a los residentes de La Alegría como a las familias y trabajadores del IES Anaga, situado en las inmediaciones.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que la actuación responde al compromiso municipal con la mejora de la movilidad y la calidad de vida en los barrios. Según señaló, en zonas como Anaga el aparcamiento es una de las principales preocupaciones vecinales.

Bermúdez añadió que el Ayuntamiento continuará trabajando para aprovechar espacios municipales que estén infrautilizados y convertirlos en soluciones útiles para la ciudadanía.

Segundo aparcamiento provisional impulsado por Anaga

La concejala delegada del distrito Anaga, Gladis de León, señaló que el nuevo aparcamiento provisional permitirá aliviar la presión existente en La Alegría y facilitar el día a día de quienes viven o acuden a la zona.

De León recordó que esta es la segunda actuación de este tipo promovida por el distrito Anaga. La primera fue el aparcamiento provisional habilitado en Valleseco, una iniciativa solicitada por los vecinos a través de los Presupuestos Participativos y que daba respuesta a una demanda histórica del barrio.