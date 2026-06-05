La fiesta de la bicicleta obliga a cortar 13 calles de forma intermitente en Santa Cruz de Tenerife
La avenida Madrid permanecerá cerrada al tráfico desde las 7:00 horas del domingo 7 de junio y la avenida Francisco La Roche desde las 9:00 horas. El resto de las vías del recorrido registrarán cortes progresivos a partir de las 10:00 horas.
Santa Cruz de Tenerife acoge este domingo 7 de junio una nueva edición de la Fiesta de la Bicicleta, una cita deportiva y familiar que volverá a reunir a cientos de participantes en un recorrido por algunas de las vías de la capital tinerfeña. La actividad tiene como objetivo fomentar la movilidad sostenible, promover hábitos de vida saludables y reivindicar el uso de la bicicleta como alternativa de desplazamiento. Con motivo de la bicicletada, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha preparado un dispositivo especial de tráfico que incluirá cortes temporales de circulación y restricciones de estacionamiento en 13 calles y avenidas del municipio. La finalidad de estas medidas es garantizar la seguridad de participantes y facilitar el desarrollo de la prueba, que discurrirá por un amplio trazado urbano.
El itinerario partirá de la avenida de Madrid y continuará por la avenida Bélgica, la avenida de San Sebastián, la avenida La Salle, el puente Galcerán, la plaza Weyler, la calle Méndez Núñez, la calle El Pilar, la calle Villalba Hervás, la calle La Marina, la avenida Marítima, el túnel de la Vía Litoral y la avenida Francisco La Roche. El recorrido atravesará zonas céntricas y vías de gran afluencia, por lo que el Consistorio recomienda planificar con antelación los desplazamientos.
Las afecciones principales
Las calles incluidas en el recorrido no permanecerán cerradas durante toda la jornada, sino únicamente durante el paso del pelotón. La reapertura se realizará de forma progresiva, una vez haya pasado la última bicicleta y siempre bajo autorización de la Policía Local.
Entre las principales afecciones al tráfico figura el cierre de la avenida de Madrid desde las 7:00 horas. Además, la avenida Francisco La Roche, en el tramo comprendido entre la rotonda de Tres de Mayo y la intersección con la Rambla, quedará cerrada a partir de las 9:00 horas. En el resto de calles por las que transcurre la Fiesta de la Bicicleta se aplicarán cortes progresivos desde las 10:00 horas.
El dispositivo contempla también restricciones de estacionamiento desde la madrugada. A partir de las 1:00 horas estará prohibido aparcar en distintos tramos de la avenida de Madrid, la avenida Bélgica, la calle Méndez Núñez, la calle El Pilar y la calle Villalba Hervás. A partir de las 3:00 horas, la prohibición se extenderá a la calle La Marina, la avenida Marítima, la avenida Francisco La Roche y a los estacionamientos en batería situados entre la plaza del Cabildo y la plaza de Europa.
Es necesario planificar
El Ayuntamiento solicita la colaboración de la ciudadanía para evitar incidencias y pide atender en todo momento las indicaciones de la Policía Local y del personal encargado del dispositivo. Asimismo, aconseja consultar rutas alternativas y adelantar los desplazamientos previstos en las zonas afectadas.
La Fiesta de la Bicicleta se consolida así como una de las actividades populares vinculadas al deporte y la movilidad sostenible en Santa Cruz, con una propuesta abierta a familias, aficionados y vecinos que quieran disfrutar de la ciudad sobre dos ruedas.
La Alegría cuenta con otros 20 aparcamientos
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha terminado la habilitación de un nuevo aparcamiento provisional en el barrio de La Alegría. La actuación se ha desarrollado en un solar municipal situado junto al IES Anaga y ha permitido crear una veintena de plazas para estacionar. El proyecto ha supuesto una inversión de 42.000 euros. Su objetivo es mejorar la disponibilidad de aparcamiento en una zona donde vecinos, familias y personal vinculado al instituto reclamaban más espacio para estacionar, especialmente en horario lectivo y en las horas de mayor afluencia. La intervención permite recuperar un espacio municipal que estaba infrautilizado y ponerlo al servicio del barrio. Además de aumentar la oferta de aparcamientos, el Ayuntamiento considera que la medida ayudará a ordenar la circulación en el entorno y a mejorar la seguridad y la movilidad de la zona. El nuevo aparcamiento da servicio a los residentes de La Alegría y a las familias y trabajadores del IES Anaga, situado en las inmediaciones.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que la actuación responde al compromiso municipal con la mejora de la movilidad y la calidad de vida en los barrios. Según señaló, en zonas como Anaga el aparcamiento es una de las principales preocupaciones vecinales. Bermúdez añadió que el Ayuntamiento continuará trabajando para aprovechar espacios municipales que estén infrautilizados y convertirlos en soluciones útiles para la ciudadanía.
La concejala delegada del distrito Anaga, Gladis de León, señaló que el nuevo aparcamiento provisional permitirá aliviar la presión existente en La Alegría y facilitar el día a día de quienes viven o acuden a la zona.
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