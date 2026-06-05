La fiesta de la bicicleta obliga a cortar 13 calles de forma intermitente en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife acoge este domingo 7 de junio una nueva edición de la Fiesta de la Bicicleta, una cita deportiva y familiar que volverá a reunir a cientos de participantes en un recorrido por algunas de las vías de la capital tinerfeña. La actividad tiene como objetivo fomentar la movilidad sostenible, promover hábitos de vida saludables y reivindicar el uso de la bicicleta como alternativa de desplazamiento. Con motivo de la bicicletada, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha preparado un dispositivo especial de tráfico que incluirá cortes temporales de circulación y restricciones de estacionamiento en 13 calles y avenidas del municipio. La finalidad de estas medidas es garantizar la seguridad de participantes y facilitar el desarrollo de la prueba, que discurrirá por un amplio trazado urbano.

El itinerario partirá de la avenida de Madrid y continuará por la avenida Bélgica, la avenida de San Sebastián, la avenida La Salle, el puente Galcerán, la plaza Weyler, la calle Méndez Núñez, la calle El Pilar, la calle Villalba Hervás, la calle La Marina, la avenida Marítima, el túnel de la Vía Litoral y la avenida Francisco La Roche. El recorrido atravesará zonas céntricas y vías de gran afluencia, por lo que el Consistorio recomienda planificar con antelación los desplazamientos.

Las afecciones principales

Las calles incluidas en el recorrido no permanecerán cerradas durante toda la jornada, sino únicamente durante el paso del pelotón. La reapertura se realizará de forma progresiva, una vez haya pasado la última bicicleta y siempre bajo autorización de la Policía Local.

Entre las principales afecciones al tráfico figura el cierre de la avenida de Madrid desde las 7:00 horas. Además, la avenida Francisco La Roche, en el tramo comprendido entre la rotonda de Tres de Mayo y la intersección con la Rambla, quedará cerrada a partir de las 9:00 horas. En el resto de calles por las que transcurre la Fiesta de la Bicicleta se aplicarán cortes progresivos desde las 10:00 horas.

El dispositivo contempla también restricciones de estacionamiento desde la madrugada. A partir de las 1:00 horas estará prohibido aparcar en distintos tramos de la avenida de Madrid, la avenida Bélgica, la calle Méndez Núñez, la calle El Pilar y la calle Villalba Hervás. A partir de las 3:00 horas, la prohibición se extenderá a la calle La Marina, la avenida Marítima, la avenida Francisco La Roche y a los estacionamientos en batería situados entre la plaza del Cabildo y la plaza de Europa.

Es necesario planificar

El Ayuntamiento solicita la colaboración de la ciudadanía para evitar incidencias y pide atender en todo momento las indicaciones de la Policía Local y del personal encargado del dispositivo. Asimismo, aconseja consultar rutas alternativas y adelantar los desplazamientos previstos en las zonas afectadas.

La Fiesta de la Bicicleta se consolida así como una de las actividades populares vinculadas al deporte y la movilidad sostenible en Santa Cruz, con una propuesta abierta a familias, aficionados y vecinos que quieran disfrutar de la ciudad sobre dos ruedas.