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Bienvenida al papa León XIV en Santa Cruz: la capital ultima los preparativos para recibir al pontífice

La capital se viste de gala para el próximo 12 de junio

La agenda del Papa en España en 120 segundos

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SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | VICTORIA SAULYAK | CAROLINA IZQUIERDO | BRISEIDA VIERA | E. D.

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Y. R.

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Santa Cruz de Tenerife

Queda apenas una semana para que el papa León XIV llegue a Tenerife y ya se ultiman los preparativos para que un evento de estas dimensiones, que movilizará a miles de personas, sea todo un éxito.

El evento más multitudinario se llevará a cabo en Santa Cruz de Tenerife, con la misa en el puerto capitalino, cuyo escenario ya se está en marcha.

Más allá de estas cuestiones técnicas, el Ayuntamiento ha anunciado que ya está ultimando los detalles para esta visita histórica, con un amplio dispositivo organizativo y de atención al público que combinará aspectos logísticos, promocionales y de participación ciudadana.

Cambio de imagen

La capital se 'vestirá' para la ocasión y adecuará su imagen para conmemorar este día especial. Así, en el recorrido previsto por el pontífice se instalarán banderolas de bienvenida con su imagen y la fachada del Ayuntamiento, así como uno de los principales accesos a la capital contarán con carteles de gran formato para dar la bienvenida al Santo Padre y a los miles de fieles y visitantes que llegarán a Santa Cruz.

Por su parte, el emblemático Reloj de Flores del Parque García Sanabria y otros jardines municipales serán acondicionados con los colores representativos del Estado de la Ciudad del Vaticano, reforzando el carácter simbólico y solemne de esta visita histórica.

Propuesta gráfica de las lonas y corpóreos que transformarán y vestirán Santa Cruz durante la celebración del evento.

Propuesta gráfica de las lonas y corpóreos que transformarán y vestirán Santa Cruz durante la celebración del evento. / E. D.

Pantalla gigante y accesorios

Pero el Ayuntamiento también ha pensado en los asistentes a este evento histórico y, para que no se pierdan ningún detalle, instalará una pantalla gigante con sistema de sonido en un espacio próximo al lugar del evento. Esta infraestructura permitirá seguir en directo la misa sin necesidad de acceder al recinto portuario.

Y no solo eso. Se repartirán 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos de la visita papal, además de distribuir 50.000 botellas de agua durante la jornada.

¿Cómo acceder a Santa Cruz?

El día 12 de junio, con la visita del papa, los accesos estarán restringidos en Santa Cruz. Por ello, la mejor forma de acceder a la capital será en transporte público, por lo que habrá un refuerzo tanto de tranvías como de guaguas.

En el caso de Titsa, incrementará las plazas disponibles de 5.000 a 10.000 entre las 06:00 y las 08:00 horas mediante el refuerzo de líneas procedentes del norte, sur y área metropolitana de la isla, mientras que Metrotenerife reforzará la Línea 1 con tranvías dobles y una frecuencia de paso de 10 minutos, permitiendo transportar aproximadamente 4.800 personas por hora.

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Cartel con la información relevante del tranvía durante la visita del papa a Tenerife.

Cartel con la información relevante del tranvía durante la visita del papa a Tenerife. / E. D.

Hay que tener en cuenta que las paradas más cercanas al recinto de la misa quedarán suspendidas en determinados horarios.

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