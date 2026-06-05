Más de 400 alumnos celebrarán los 25 años de la Escuela Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife
El Parque García Sanabria será el escenario de una maratón musical que incluye actuaciones de piano, coros y orquestas infantiles
El Parque García Sanabria acogerá este sábado, 6 de junio 'Santa Cruz Suena', una jornada musical organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con motivo del 25 aniversario de la Escuela Municipal de Música. La iniciativa reunirá durante toda la jornada a alumnado de este centro, de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez y el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife, en una programación que incluirá actuaciones de piano, agrupaciones de cámara, bandas, coros, orquestas infantiles y diversas formaciones instrumentales.
La programación se desarrollará entre las 10:30 y las 19:00 horas en distintos espacios del Parque García Sanabria, con actuaciones continuadas de las diferentes agrupaciones participantes. Entre ellas destacan las intervenciones de bandas y coros, conjuntos de cámara, agrupaciones de chelos, flautas, orquesta infantil y diversas formaciones pianísticas, ofreciendo al público un amplio recorrido por distintos estilos y disciplinas musicales.
Se reconoce el trabajo del año
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destaca que “la Escuela Municipal de Música es uno de los proyectos culturales y educativos más valiosos de nuestra ciudad. Durante estos 25 años ha permitido que cientos de personas descubran y desarrollen su talento musical, independientemente de su edad o formación previa, convirtiéndose en un espacio de aprendizaje, convivencia y crecimiento personal”.
Por su parte, el concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías, señala que “esta iniciativa refleja el compromiso del Ayuntamiento con el acceso a la cultura y con el apoyo a la formación artística. Queremos que la música salga a la calle, ocupe nuestros espacios públicos y pueda ser disfrutada por toda la ciudadanía” y "una oportunidad para visibilizar el extraordinario trabajo que realiza".
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