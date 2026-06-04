Santa Cruz de Tenerife prepara los últimos detalles para la visita del papa León XIV: reparto de gorras, abanicos, agua y la instalación de una pantalla gigante para ver la misa

Santa Cruz de Tenerife prepara ya los últimos detalles para recibir el próximo 12 de junio al papa León XIV, una visita que el Ayuntamiento considera histórica y que reunirá a miles de personas en la capital tinerfeña. El Consistorio ha diseñado un dispositivo especial que combina medidas de atención al público, decoración urbana, elementos conmemorativos y recursos para que la ciudadanía pueda seguir la misa aunque no acceda al recinto portuario.

El acto central de la visita será la celebración religiosa prevista en la explanada del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Para facilitar la participación de residentes y visitantes, el Ayuntamiento instalará una pantalla gigante con sistema de sonido en un espacio próximo al lugar de la misa. La ubicación definitiva aún está pendiente de confirmación técnica.

El objetivo es que las personas que no puedan entrar en la zona principal también puedan seguir en directo la eucaristía presidida por el papa León XIV desde un espacio habilitado para el público.

Gorras, abanicos, pulseras y 50.000 botellas de agua

Entre las medidas previstas destaca el reparto de 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos de la visita papal. También se distribuirán 50.000 botellas de agua para reforzar la hidratación de las personas asistentes durante una jornada en la que se espera una importante afluencia de público.

Estas acciones forman parte del dispositivo municipal de acogida y atención a la ciudadanía, que busca mejorar la experiencia de quienes acudan a Santa Cruz para participar en los actos vinculados a la visita del Pontífice.

El Ayuntamiento trabaja además de forma coordinada con otras administraciones y organismos implicados para garantizar que la jornada se desarrolle con seguridad, organización y accesibilidad. En los últimos días, el Consistorio también ha informado de medidas de movilidad y coordinación ante la llegada del Papa a la capital.

La ciudad lucirá una imagen especial

Santa Cruz también cambiará su imagen urbana para la ocasión. A lo largo del recorrido previsto se instalarán banderolas de bienvenida con la imagen del pontífice. Además, la fachada del Ayuntamiento y uno de los principales accesos a la ciudad contarán con carteles de gran formato para recibir al Santo Padre y a los fieles y visitantes que llegarán a la capital.

El Ayuntamiento también acondicionará el Reloj de Flores del Parque García Sanabria y varios jardines municipales con los colores representativos del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Una jornada con impacto en la ciudad

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha subrayado la importancia de la visita para la ciudad y ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja "con la máxima implicación" para que la capital esté a la altura de un acontecimiento de esta magnitud.

Bermúdez destacó que Santa Cruz vivirá una jornada histórica y defendió la necesidad de ofrecer una acogida adecuada tanto a los vecinos como a las personas que se desplacen hasta la ciudad para participar en los actos.

Una celebración que quiere llegar a toda Santa Cruz

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, señaló que el objetivo municipal es que la visita del papa León XIV se viva en distintos puntos de Santa Cruz. La decoración, los elementos conmemorativos y la instalación de la pantalla gigante forman parte de esa intención de hacer partícipe a la ciudad de una cita de especial relevancia religiosa, institucional y social.

La concejala de Empleo, Comercio y Turismo, Carmen Dolores Hernández, puso el acento en la repercusión económica y promocional que tendrá la visita del Pontífice. Según señaló, el evento supondrá un impulso para la actividad comercial, turística y de servicios de Santa Cruz.

Hernández también destacó que la presencia del Papa dará a la ciudad una proyección internacional y ayudará a reforzar su imagen como destino capaz de acoger grandes acontecimientos.

Coordinación para una visita segura y organizada

El Ayuntamiento de Santa Cruz continúa trabajando con las distintas administraciones y entidades implicadas en la organización de la visita. La planificación incluye seguridad, movilidad, logística, atención al público y medidas de información ciudadana.

El Consistorio ha pedido a la ciudadanía que siga las indicaciones oficiales y consulte los canales institucionales antes de desplazarse, ya que la jornada del 12 de junio implicará cambios en la movilidad y en el funcionamiento habitual de algunos servicios.