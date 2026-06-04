Santa Cruz de Tenerife celebra este sábado el 'II Tardeo +60'

Santa Cruz de Tenerife celebrará este sábado, 6 de junio, la segunda edición del 'Tardeo +60', una iniciativa dirigida a personas mayores de 60 años que busca promover el ocio, la convivencia y el envejecimiento activo. El encuentro tendrá lugar en la Plaza de Residencial Anaga, entre las 17:00 y las 22:00 horas, y se prevé la asistencia de más de medio millar de personas.

La actividad está organizada por la Dirección General de Mayores y Participación Activa del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El evento convertirá la plaza en un espacio de música, baile y encuentro para las personas mayores del municipio. La programación incluye actuaciones musicales, ambientación y espectáculos durante toda la tarde.

Música, convivencia y envejecimiento activo

La directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, explicó que el 'Tardeo +60' responde a una demanda planteada por las propias personas mayores. Según señaló, la actividad ya se celebró en una edición anterior tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y la intención del Gobierno canario es extenderla a todas las islas.

Meseguer recordó que el 'II Tardeo +60' forma parte del Plan de Mayores Maresía, una estrategia del Gobierno de Canarias orientada a impulsar el envejecimiento activo, la participación social, la innovación y la protección de los derechos de las personas mayores en el Archipiélago.

Un espacio para seguir participando en la ciudad

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que propuestas como el 'Tardeo +60' reflejan el compromiso de las administraciones públicas con el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores.

Bermúdez defendió la importancia de que este colectivo siga siendo protagonista activo de la vida de la ciudad mediante espacios de encuentro, convivencia y ocio saludable. También subrayó que este tipo de actividades ayudan a favorecer las relaciones sociales, combatir la soledad no deseada y promover un envejecimiento más participativo.

Colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento

El alcalde también puso en valor la colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para desarrollar esta iniciativa. Según indicó, la cooperación entre administraciones permite ampliar recursos, llegar a más personas y reforzar las políticas públicas dirigidas a las personas mayores.

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias cuenta con programas específicos relacionados con mayores, participación activa, acompañamiento y prevención de la soledad no deseada.

Programa del 'II Tardeo +60'

La jornada comenzará a las 17:00 horas con la apertura de puertas y música ambiente. A partir de ahí, se sucederán distintas actuaciones hasta el cierre previsto a las 22.00 horas.

Horarios de las actuaciones