Todo lo que necesitas saber sobre la Fiesta de la Bicicleta en Santa Cruz de Tenerife: horarios y actividades

El municipio de Santa Cruz de Tenerife celebrará el sábado 6 y domingo 7 de junio la Fiesta de la Bicicleta, que incluirá la denominada Fun Zone, los dos días, en la explanada del Puerto, con talleres y actividades, y la tradicional 'bicicletada' popular, el domingo, que recorrerá diversas vías de la ciudad. Al terminar el recorrido, se realizará un sorteo de 20 bicicletas entre los participantes.

Precisamente, y según lo informó este jueves, 4 de junio, el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, para la 'bicicletada' ya se ha alcanzado el cupo máximo de participación, es decir´, el límite de inscripciones previstas por la organización, completando las 1.000 plazas disponibles. Ésta se desarrollará el domingo 7 de junio, a partir de las 10:00 horas, desde el parque La Granja hasta la explanada del Puerto.

En cuanto a la Fun Zone, dirigida a "toda la familia", ésta podrá visitarse el sábado de 16:00 a 20:00 horas y el domingo de 10:00 a 14:00 horas. Entre los talleres que se impartirán se encuentran los de aprendizaje para montar en bici, educación vial, mecánica básica y de primeros auxilios. Este espacio también ofrecerá actividades infantiles.

Para la 'bicicletada' del domingo, una carrera popular "para todos los miembros de la familia", aunque ya el cupo de inscripción está cerrado, el Ayuntamiento recomienda a los participantes retirar el dorsal con antelación, para agilizar los preparativos de esta actividad.

La organización recuerda que la recogida de dorsales para los 1.000 participantes inscritos se realizará en la planta de Deportes de El Corte Inglés, en la avenida Tres de Mayo, los días 4 y 5 de junio, en horario de 17:00 a 20:00 horas, y el sábado 6 de junio, de 10:00 a 14:00 horas. Las personas inscritas se concentrarán el domingo a las 9.00 horas en el parque La Graja, en la Avenida de Madrid, dirección Avenida de Bélgica.

La edil de Deportes, Alicia Cebrián, del PP, destaca que la Fiesta de la Bicicleta se ha consolidado como una cita imprescindible para muchas familias, que cada año encuentran en este evento una oportunidad para compartir deporte y hábitos de vida saludables.