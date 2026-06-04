Un cementerio de Santa Cruz de Tenerife se queda pequeño: vecinos del Suroeste exigen la ampliación y remodelación de Santa Catalina

El cementerio de Santa Catalina, situado en el barrio chicharrero de El Sobradillo, se ha quedado pequeño. Colectivos vecinales de los municipios de Santa Cruz de Tenerife, en concreto, del Distrito Suroeste, y de El Rosario se han unido para exigir al Ayuntamiento capitalino la ampliación y remodelación integral de este camposanto.

Explican que esta iniciativa surge como consecuencia de la creciente demanda de espacios para enterramientos que se ha venido produciendo durante los últimos años en relación a este cementerio, ubicado en el límite entre Santa Cruz y El Rosario.

Denuncian que la insuficiencia de capacidad del citado camposanto ha obligado en numerosas ocasiones a trasladar los enterramientos de vecinos de la zona al cementerio de Santa Lastenia, "una situación que genera un importante malestar entre las familias afectadas y el conjunto de la ciudadanía, al impedir que sus seres queridos puedan recibir sepultura en el entorno donde desarrollaron su vida".

El cementerio de Santa Catalina, ubicado en El Sobradillo, en Santa Cruz, comenzó a prestar servicio en el año 1927. Su apertura coincidió con el primer enterramiento registrado en el camposanto, correspondiente a la vecina Catalina Díaz Ramos. "Desde entonces, este recinto funerario ha acompañado la historia y el crecimiento de los pueblos y barrios del actual Distrito Suroeste de la capital y de amplias zonas del municipio de El Rosario, constituyéndose como un espacio de profundo valor histórico, patrimonial y sentimental para miles de familias", apuntan varios colectivos vecinales, como la Asociación 7 Islas.

En el año 2027, se cumplirá el centenario de su puesta en funcionamiento, una efeméride que, según indican, refuerza la necesidad de preservar y modernizar este "importante patrimonio colectivo". Los vecinos apuntan que las actuaciones realizadas años atrás, por parte del Ayuntamiento chicharrero, consistentes en la construcción de nuevos nichos para enterramientos y depósitos de restos, resultaron positivas pero también han sido claramente insuficientes para responder al crecimiento poblacional experimentado tanto en el Suroeste de Santa Cruz como en la zona baja del municipio de El Rosario.

Por todo ello, estos colectivos vecinales consideran imprescindible acometer una remodelación integral de las instalaciones actuales. Entre las principales deficiencias detectadas destacan la falta de accesibilidad y el progresivo deterioro de diferentes elementos de la infraestructura. En este sentido, los vecinos demandan la renovación del pavimento existente, la mejora de los accesos principales, y la modernización del mobiliario y equipamientos básicos.

Igualmente, exigen una ampliación del cementerio que "permita atender las necesidades presentes y futuras de una población que ha experimentado un notable crecimiento durante las últimas décadas, evitando que los vecinos tengan que ser enterrados fuera de su entorno más cercano".

¿Cuál es la respuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz?

Por su parte, el edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, propone una reunión con los vecinos para tratar este asunto y asegura que el Ayuntamiento tiene prevista la ampliación del Camposanto.