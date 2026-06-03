Último paso para transformar el Parque Viera y Clavijo: Santa Cruz de Tenerife modifica el proyecto para crear el primer CaixaForum de Canarias y para incluir el derribo del Teatro Pérez Minik

Santa Cruz de Tenerife ha dado un "paso decisivo" para transformar y devolver a la ciudad el Parque Cultural Viera y Clavijo, tras más de quince años de espera. Así lo afirma el Ayuntamiento, cuya Junta de Gobierno ha aprobado esta semana la modificación del contrato de las obras de rehabilitación para adaptar el edificio principal a los requisitos técnicos necesarios para la implantación del primer centro cultural CaixaForum de Canarias, para incluir el derribo del Teatro Pérez Minik y la construcción de un auditorio, y para unificar en una "único gran proyecto" todas las áreas exteriores anexas. El Consistorio indica que con este paso se han desbloqueado actuaciones que permanecían suspendidas desde 2021, como la del Pérez Minik.

Eso sí, y según lo adelantó en su momento el concejal de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, debido a este nuevo enfoque del proyecto, las obras, cuya finalización estaba prevista para el verano, se retrasarán un año y medio más como mínimo. Asimismo, el coste de los trabajos se han incrementado ya un 54,5%, pasando de los 11 millones de euros presupuestados en un principio a más de 17 millones. La previsión es que todo esté totalmente acabado a finales de 2027.

El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que el acuerdo adoptado esta semana por la Junta de Gobierno permitirá avanzar en la transformación integral de este espacio emblemático de la ciudad y adaptarlo a las necesidades del proyecto cultural vinculado a CaixaForum Tenerife. "Hemos apostado por unificar todas las actuaciones del complejo que albergará el CaixaForum, integrando el edificio histórico, el nuevo Auditorio Pérez Minik y las zonas anexas", apunta el regidor.

Éste insiste en que con la aprobación de esta modificación del contrato, se desbloquean actuaciones que estaban suspendidas desde hace años y se consigue reorganizar el proyecto para que "todo el complejo funcione de manera conjunta, integrada y coherente, tanto desde el punto de vista arquitectónico como cultural y ciudadano".

Para Bermúdez, esta modificación marca "un antes y un después" en el futuro del Parque Viera y Clavijo, "porque ya no hablamos de actuaciones aisladas o independientes, sino de un gran proyecto cultural pensado como un único espacio conectado, moderno y abierto a la población". El objetivo, añade el alcalde, es que todo el conjunto del parque funcione de "manera armónica, integrando el antiguo colegio de La Asunción, el futuro Auditorio Pérez Minik y las zonas anexas bajo una única estrategia arquitectónica y funcional, preparada para albergar iniciativas de primer nivel".

Aprovecha para resaltar que contar en Santa Cruz de Tenerife con un centro cultural CaixaForum supone un salto extraordinario para la ciudad desde el punto de vista cultural, social y económico, situando a la capital chicharrera dentro de los grandes circuitos culturales nacionales e internacionales. "Esta obra convertirá el Viera y Clavijo en un gran centro de actividad cultural y social", agrega.

Un CaixaForum en Santa Cruz

Las principales actividades del futuro CaixaForum, cuyo modelo de gestión y de programación es un éxito en otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona o Valencia, se desarrollarán en el edificio principal del parque, en el antiguo colegio de La Asunción, declarado BIC (Bien de Interés Cultural). La programación del CaixaForum Tenerife, del que se encargará la Fundación "la Caixa", entidad sin ánimo de lucro, se centrará en tres ejes: cultura y arte, ciencia y tecnología, y educación. Todo lo relacionado con el funcionamiento del centro será financiado por CaixaForum, que invertirá, como mínimo, dos millones de euros anuales. El Ayuntamiento de Santa Cruz cederá la gestión de este espacio a la citada entidad durante un plazo de diez años, por lo que se prevé una inversión total de más de 22 millones de euros. Trabajarán para este centro unas cien personas, aproximadamente.

Por su parte, el edil de Infraestructuras, Javier Rivero (CC), detalla que ya la transformación integral del parque no se realizará por fases o con actuaciones separadas, sino que se llevará a cabo como una sola actuación, de forma que el edificio histórico, el futuro auditorio y las zonas exteriores "dialoguen entre sí". Apunta que, además, la adaptación del proyecto a los requisitos planteados para CaixaForum no solo supone incorporar mejoras técnicas o funcionales, sino también proyectar un modelo cultural "ambicioso" que tendrá una "enorme repercusión" para Santa Cruz y para toda la Isla.

Un auditorio sustituirá al Teatro Pérez Minik

Esta modificación llega, según explica el edil, después de que los informes patrimoniales emitidos por el Cabildo de Tenerife aclararan que la demolición del actual Teatro Pérez Minik no afecta a los valores protegidos del BIC del antiguo Colegio de La Asunción. "Ahora podremos integrar el futuro auditorio que se construirá en el espacio del teatro y todas las zonas exteriores al proyecto del edificio principal. El Parque Viera y Clavijo se convertirá en un espacio preparado para albergar proyectos culturales de alcance internacional", añade Rivero.

Antecedentes

El proyecto de rehabilitación del Viera y Clavijo comenzó a desarrollarse en 2020 con la adjudicación de la redacción de la intervención integral al arquitecto Fernando Menis. Desde entonces se han ejecutado "importantes avances" en la rehabilitación del edificio principal del parque, actualmente en obras, aunque durante la tramitación surgieron discrepancias urbanísticas y patrimoniales relacionadas con el futuro del Teatro Pérez Minik y las actuaciones previstas en las áreas anexas. Finalmente, se ha optado por el derribo del teatro, que se encuentra prácticamente en ruinas, para construir un auditorio.

Las obras en el parque comenzaron en junio de 2023, tras más de 15 años de espera, y sin que se supiera aún los usos previstos. En un principio, la intención del Ayuntamiento era convertir el Viera y Clavijo en sede internacional del Museo Rodin de París, para lo que ya se había llegado a un acuerdo con la institución francesa. Sin embargo, fue el propio Museo Rodin el que descartó, en enero de 2023, esta posibilidad, tras la oposición manifestada por parte de un sector del mundo de la cultura en la Isla, que rechazaba la iniciativa. El Consistorio aseguró que el municipio había perdido una gran oportunidad.

La Corporación local continuó con la ejecución de los trabajos de rehabilitación del edificio principal hasta que anunció, en mayo del año pasado, que el Viera y Clavijo se convertiría en la sede del primer CaixaForum de Canarias. Ahora, el Ayuntamiento ha decidido modificar el contrato y el proyecto para unificar todas las actuaciones previstas, incluyendo el Pérez Minik y las zonas exteriores, y para adaptar el histórico colegio de La Asunción a los requisitos del centro cultural CaixaForum.

La rehabilitación del Viera y Clavijo, parque que se encontraba en situación de abandono y deteriorado, se financia gracias al convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Santa Cruz recuperará este histórico espacio, tanto sus jardines como el antiguo colegio de la Asunción, albergando también un parque infantil y una cafetería. Además, el Viera y Clavijo se abrirá a la ciudad, derribando el muro de la Rambla.