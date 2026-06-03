Santa Cruz de Tenerife ofrece doce quioscos interactivos para realizar trámites municipales sin esperas

Santa Cruz de Tenerife cuenta en la actualidad con doce quioscos interactivos, situados en distintos puntos de la capital, en los que los ciudadanos pueden realizar diferentes trámites de "forma sencilla" y "sin esperas". Así lo informa el Ayuntamiento, que también detalla que, entre otras gestiones, estos terminales electrónicos proporcionan las cartas de pago necesaria para abonar los impuestos municipales, así como certificados de viaje y empadronamiento. Asimismo, en estos quioscos se podrá solicitar cita previa para las oficinas de información y atención ciudadana, "evitando desplazamientos innecesarios y agilizando trámites habituales en la relación de los vecinos con la administración municipal".

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, recuerda que son múltiples las formas en las que los ciudadanos pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento, desde la cita presencial en las oficinas de información municipal, como a través de la sede electrónica, el chatbot Anaga o los quioscos interactivos. "Estos terminales se suman a esta oferta para facilitar el acceso a la administración de toda la ciudadanía", agrega.

El edil de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez, destaca que los quioscos electrónicos permiten realizar gestiones de manera rápida y cómoda, mejorando la atención que el Ayuntamiento presta a los vecinos. La ciudadanía puede consultar las ubicaciones, horarios y requisitos de acceso a los quioscos interactivos a través de la web municipal, www.santacruzdetenerife.es, y más información a través del teléfono 010.

¿Dónde se encuentran ubicados los quioscos interactivos?

Los quioscos se encuentran ubicados en la sede del Ayuntamiento de La Granja; en las oficinas de información ciudadana de Añaza, La Salud, El Sobradillo, San Andrés, Ofra y Tomé Cano; en el Pabellón Quico Cabrera; en la Oficina del Distrito de Anaga; en el TEA y en el Museo Municipal de Bellas Artes.