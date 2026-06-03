Quince años conectando talento, tecnología e innovación desde Santa Cruz

En un contexto en el que la tecnología evoluciona a una velocidad sin precedentes, existen espacios capaces de reunir a personas con perfiles, intereses y trayectorias muy diferentes bajo una misma premisa: aprender, compartir conocimiento y descubrir nuevas oportunidades. Tecnológica Santa Cruz lleva quince años haciéndolo.

Esta edición, celebrada entre el 14 y el 17 de mayo en MUNA y TEA Tenerife, volvió a convertir a Santa Cruz de Tenerife en un punto de encuentro para todas aquellas personas interesadas en comprender cómo la innovación está transformando nuestra forma de vivir y trabajar.

Tecnológica Santa Cruz es mucho más que un ciclo de conferencias, su principal fortaleza reside en haber construido, a lo largo de estos quince años, un espacio capaz de conectar divulgación, formación, creatividad, emprendimiento y tecnología en un mismo entorno.

Impulsada desde la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Tecnológica Santa Cruz forma parte de una estrategia más amplia orientada a fomentar el talento, la innovación, el emprendimiento y la capacitación digital, contribuyendo a posicionar la capital tinerfeña como un espacio abierto al conocimiento y a las oportunidades que genera la transformación tecnológica.

Tecnológica Santa Cruz es mucho más que un ciclo de conferencias / Sociedad de Desarrollo

“Tecnológica Santa Cruz ha sabido evolucionar durante estos quince años para seguir siendo un espacio útil y relevante para la ciudadanía, capaz de acercar la innovación y la tecnología a públicos muy diversos”, explica Carmen Pérez, consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

La edición de 2026 volvió a demostrarlo a través de una programación que reunió más de 30 actividades durante cuatro días y que completó aforos en gran parte de sus experiencias. Charlas, talleres, debates y competiciones convivieron en un mismo ecosistema pensado para acercar la innovación a públicos muy diversos.

La programación arrancó con TecnoEduca, el espacio dirigido a la comunidad educativa que reunió a estudiantes, docentes y profesionales para reflexionar sobre las competencias y perfiles que demandará el futuro. Entre los participantes destacaron Tatiana O. Gutiérrez, coordinadora de Proyectos Digitales de Proyectran; Jacob C. Rodríguez, especialista en transformación digital y profesor de la Universidad Europea de Canarias; y Luis Astor, cofundador y CEO de MENTOOR, quienes compartieron experiencias y conocimientos sobre innovación, empleabilidad y nuevas oportunidades profesionales vinculadas al entorno digital.

Uno de los grandes atractivos volvió a ser Tecnológica Charlas, donde figuras como Mercedes Martín, Rocío Vidal (también conocida como La gata de Schrödinger), Aleix Puig, Miguel Assal o Caterina Moretti compartieron su visión sobre los desafíos y oportunidades que plantea la transformación digital. Un espacio diseñado para acercar la tecnología a la ciudadanía desde una perspectiva accesible, rigurosa y conectada con la realidad.

La programación arrancó con TecnoEduca, el espacio dirigido a la comunidad educativa / Sociedad de Desarrollo

La vertiente más práctica llegó de la mano de TecnoLabs, con talleres centrados en el uso cotidiano de herramientas de inteligencia artificial, la construcción de marcas personales y la gestión de comunidades digitales, porque entender la tecnología es importante, pero aprender a aplicarla también.

Asimismo, la edición de este año reservó un espacio para la reflexión generacional a través de TecnoFight, una propuesta que reunió a jóvenes profesionales y emprendedores para debatir sobre algunos de los grandes retos que afronta la Generación Z y las oportunidades que ofrece Canarias para desarrollar proyectos de futuro.

La innovación encontró su espacio en TecnoHack, donde equipos multidisciplinares trabajaron con datos abiertos para diseñar soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la calidad de vida en la ciudad, demostrando cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta útil para afrontar desafíos reales relacionados con la sostenibilidad y la transformación urbana.

Y, como en cada edición, la tecnología también se vivió desde una perspectiva más lúdica y participativa gracias a TecnoPlay, que reunió a unas 3.000 personas y registró más de 5.000 partidas durante el fin de semana. Videojuegos, realidad virtual, cultura digital, competiciones e influencers convivieron en una propuesta que volvió a conectar con el público joven y familiar.

La edición de este año reservó un espacio para la reflexión generacional a través de TecnoFight / Sociedad de Desarrollo

Quizás esa sea una de las claves que explican la longevidad de Tecnológica Santa Cruz: su capacidad para evolucionar al mismo ritmo que la tecnología, incorporando nuevos formatos, nuevas conversaciones y nuevos públicos sin perder su esencia.

En este sentido, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “una de las claves del éxito del evento reside precisamente en su capacidad para combinar divulgación, formación y entretenimiento en un mismo espacio” y añadió que “nuestro objetivo es seguir generando oportunidades para que estudiantes, profesionales, emprendedores y empresas encuentren en Tecnológica Santa Cruz un lugar donde aprender, conectar y descubrir nuevas posibilidades de desarrollo personal y profesional”.

La innovación encontró su espacio en TecnoHack, donde equipos multidisciplinares trabajaron con datos abiertos. / Sociedad de Desarrollo

Quince años después de su primera edición, Tecnológica Santa Cruz sigue demostrando que la innovación no es únicamente una cuestión tecnológica, es, sobre todo, una cuestión de personas, talento y conocimiento compartido. Se trata de una visión que la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife ha impulsado durante más de una década, consolidando un encuentro que hoy forma parte del calendario de referencia para la divulgación tecnológica en Canarias.

Las personas interesadas en consultar cómo discurrió este decimoquinta edición pueden entrar en www.tecnologicasantacruz.com donde encontrarán varios vídeos resúmenes y, próximamente, estarán disponibles las potencias de Tecnológica Charlas.