Éxito de la Bienvenida al Verano de Santa Cruz de Tenerife: las entradas para la zona gastronómica se agotan en 2 minutos

Las entradas para la zona gastronómica donde tendrá lugar la cena de blanco de Bienvenida al Verano se agotaron en 2 minutos. Así lo ha comunicado el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, quien ha explicado que “esta iniciativa, que este año cumple su segunda edición, ha vuelto a despertar gran interés entre la ciudadanía, prueba de ello es que las 500 entradas para los comensales de la zona de restauración se agotaran en pocos minutos”.

En este sentido, Bermúdez señaló que “este martes presentábamos el evento y a las 10:00 horas de este miércoles salían a la venta las entradas para las mesas de la zona de cenas de Bienvenida al Verano, agotándose en muy poco tiempo” y añadió que “las personas interesadas en asistir a este evento pueden hacerlo a la zona de conciertos, cuyo acceso será gratuito hasta completar aforo”.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, informó de que “las entradas para la zona gastronómica se agotaron en los primeros 2 minutos, pero como hubo personas que no llegaron a completar el proceso de compra, dichas entradas volvieron a salir a la venta y a las 10:13 horas se realizó la última adquisición, agotándose así todo el aforo para esta zona” y añadió que “este espacio contará con mesas para 4, 6, 8 o 10 comensales y estará cuidadosamente decorado, permitiendo que el público pueda acudir con su propia comida o, si lo desea, adquirir alguna de las propuestas que ofrecerán los establecimientos adheridos a Degusta Santa Cruz que se sumen a la iniciativa”.

Día y hora

Igualmente, Pérez recordó que “Bienvenida al Verano tendrá lugar el próximo viernes 19 de junio, de 20:00 a 01:00 horas, en la explanada del Puerto de la capital tinerfeña y fusionará gastronomía y música” y añadió que “esta iniciativa ambientará la ciudad, dinamizará el comercio y la restauración y proyectará el municipio como un referente cultural, turístico y festivo”.

“Esta segunda edición está impulsada por la Sociedad de Desarrollo y cuenta con la colaboración de la asociación comercial Zona Centro” subrayó Pérez, quien añadió que “además de la zona para la cena de blanco para 500 comensales, se habilitará una zona de conciertos para 4.500 personas y cuyo acceso será gratuito hasta completar aforo”.

“La apertura de puertas a Bienvenida al Verano tendrá lugar a las 19:00 horas, comenzando toda la actividad a partir de las 20:00 horas y siendo indispensable acudir vestido de blanco, por lo que no se permitirá la entrada al recinto si la vestimenta no se adecuara a este requisito” recordó Pérez, quien informó de que “en la zona de conciertos habrá barras para el servicio de bebidas, y en la que tendrán lugar actuaciones musicales para animar la velada”.

En cuanto a la programación musical, Pérez destacó que “arrancará a las 20:00 horas y contará con las actuaciones de DJ Brito, Estrellas Buena Vista y más, y la orquesta Maquinaria Band” y añadió que “no se permitirá el acceso a esta zona de conciertos con bebidas o comida, mientras que las personas que hayan adquirido la entrada para la zona de restauración podrán acceder libremente a la zona de conciertos”.

“En el marco de Bienvenida al Verano, la Sociedad de Desarrollo impulsará la participación activa del tejido económico del municipio, en especial de los sectores de la restauración, el comercio y los espacios de ocio, como elementos fundamentales para la configuración de una experiencia urbana integrada” afirmó Pérez, quien añadió que “la actuación no se concibe como una acción aislada vinculada exclusivamente al recinto del evento, sino como un modelo de activación de ciudad que permita generar actividad económica previa, durante y posterior a evento, conectando el consumo en la ciudad con la participación en el mismo”.

“Diseñaremos y ejecutaremos una estrategia integral de captación y dinamización bajo el enfoque de la ‘Ruta Experiencial Bienvenida al Verano 2026’, entendida como una acción de ciudad que articula, bajo una propuesta común, la participación coordinada de la restauración, el comercio y los espacios de ocio” aseveró Pérez, quien añadió que “esta ruta se configurará como una red de experiencias distribuidas en la ciudad que permitirá a la ciudadanía recorrer, consumir y participar en los distintos establecimientos adheridos, conectando su actividad con el evento y generando una experiencia urbana completa”.

En este sentido, la ruta se estructurará en tres grandes ámbitos de actuación: la restauración, como eje principal de la experiencia gastronómica y de consumo; el comercio, como elemento de ambientación, dinamización y activación del espacio urbano; y los espacios de ocio, como extensión de la experiencia antes y después del evento, favoreciendo la permanencia del público en la ciudad.

Asimismo, en el marco de la celebración de la semana de Bienvenida al Verano, el bus turístico de Santa Cruz, operado por CitySightseeing, será de acceso gratuito para personas residentes en Tenerife, del 15 al 21 de junio en horario de 09:30 a 18:15 horas. En este sentido, y como principal novedad, esta promoción especial para residentes en Tenerife se aplica para todo el día.

Actuaciones musicales

DJ Brito es un popular DJ, con más de 25 años de experiencia, especializado en salsa, bachata, merengue y kizomba en Tenerife, mientras que Estrellas Buena Vista y más, es un exitoso grupo nacido en 2021 bajo la dirección musical de Pancho Amat, considerado como el mejor tresero del mundo, y está compuesto por 16 músicos que ofrecen una experiencia vibrante que celebra la riqueza musical de Cuba fusionando lo tradicional con lo contemporáneo.

Igualmente, la Maquinaria Band es una de las orquestas de merengue y música latina más emblemáticas y solicitadas de las Islas Canarias. Fundada y liderada por el reconocido cantante y músico dominicano Johnny Jiménez, conocido como Johnny Maquinaria, la formación cuenta con más de tres décadas de historia animando verbenas y fiestas populares por todo el Archipiélago.

Las personas interesadas en ampliar la información sobre Bienvenida al Verano pueden acceder a la página web www.bienvenidaalveranosantacruz.com, donde además, los establecimientos comerciales, restaurantes o espacios de ocio podrán cumplimentar sus adhesiones.

Bienvenida al Verano 2026 se configura como una actuación estratégica de dinamización sociocultural, orientada a reforzar la imagen de Santa Cruz de Tenerife como ciudad activa, moderna y comprometida con la excelencia en la gestión de eventos públicos, en la que además de ofrecer una amplia propuesta de conciertos, se contempla la dinamización del tejido comercial y de restauración de la ciudad.