Desprendimientos en la carretera de acceso a Las Gaviotas: El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desaloja y cierra la playa

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha cerrado temporalmente la playa de Las Gaviotas por riesgo de desprendimientos. El Consistorio capitalino activará "de manera inmediata" un contrato de emergencia para ejecutar las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad en el acceso a la zona costera.

Los desprendimientos se han producido en el talud situado junto a la carretera de acceso a la playa de Las Gaviotas, a la altura de Playa Chica. Ante esta situación y siguiendo criterios de seguridad, efectivos de la Policía Local han iniciado el desalojo de las personas que se encontraban en la playa y han procedido al cierre preventivo de la zona hasta que se garantice la estabilidad del entorno y la seguridad de los usuarios, informan fuentes municipales.

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, señala que la seguridad de las personas es una prioridad absoluta para el Ayuntamiento. "En cuanto se tuvo conocimiento de la existencia de posibles desprendimientos, se activaron de inmediato los protocolos necesarios para evitar cualquier riesgo y proteger a quienes se encontraban en la zona", añade.

Bermúdez indica que se trata de una medida preventiva y "responsable" que permitirá actuar con rapidez para corregir la situación y reabrir la playa en cuanto existan todas las garantías de seguridad.

Por su parte, el concejal de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, explica" que los servicios técnicos municipales han detectado indicios de inestabilidad en el talud próximo a la vía de acceso, por lo que se ha decidido cerrar temporalmente la playa mientras se realizan las actuaciones necesarias.

Tarife insiste en que el Ayuntamiento tramitará un contrato de emergencia para ejecutar las obras imprescindibles que permitan asegurar el talud y evitar cualquier posible caída de piedras sobre la carretera de acceso a Las Gaviotas. "Nuestro objetivo es intervenir con la máxima celeridad para restablecer la normalidad lo antes posible".

El Ayuntamiento informará puntualmente de la evolución de los trabajos y de la reapertura de la playa una vez concluyan las actuaciones y los informes técnicos determinen que el acceso y el "entorno reúnen todas las condiciones de seguridad necesarias".