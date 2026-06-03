Cierra por primera vez durante un mes el restaurante China de Santa Cruz de Tenerife: reclama al Ayuntamiento más de 50.000 euros por las obras de la avenida de Anaga

El popular restaurante China situado en la avenida de Anaga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, cierra sus puertas por primera vez en casi 60 años. Lo hará "por obligación" y "debido a las obras" que se ejecutan actualmente en la zona peatonal de la avenida, según lo denuncia su propietario, Javier Lu Sin. El cierre se producirá desde este jueves, 4 de junio, hasta el próximo 3 de julio, ambos inclusive, es decir, durante un mes de vacaciones. Lu Sin anuncia que reclamará al Ayuntamiento chicharrero indemnizaciones por los perjuicios que están ocasionando estos trabajos en la actividad del restaurante. El dueño indica que exigirá al Consistorio unos 4.000 euros por cada mes que dure la obra, por lo que, de momento, esta cantidad asciende a 48.000 euros.

El encargado de este establecimiento, que fue inagurado en el año 1967, asegura que la ejecución del proyecto de transformación de la avenida de Anaga, que impide el acceso habitual al restaurante, ha provocado un grave y directo daño económico al negocio. "Nunca antes habíamos cerrado por vacaciones en casi 60 años que llevamos abiertos. Mis empleados iban descansando por turnos, entre mayo y octubre, y yo nunca había tenido que dejar mi trabajo. Pero ahora no nos queda otro remedio, porque estamos teniendo importantes pérdidas debido a las obras. Lo llamamos vacaciones pero es la respuesta a una situación insostenible", apunta Javier Lu Sin.

Comenta que la de la avenida de Anaga es una actuación "muy mal planificada" por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cuya finalización, además, sigue retrasándose. Critica que estos trabajos impiden al restaurante atender a los clientes "con la calidad que se merecen" y "ponen en peligro la subsistencia" de una decena de familias. "Pedimos al Consistorio que termine de una vez por todas esta obra y que nos dejen trabajar en nuestro negocio. Y a nuestra clientela, le agradecemos su paciencia y comprensión", declara Lu Siin.

¿Cuándo comenzaron las obras y por qué se han retrasado?

Las obras que transformarán la avenida Francisco La Roche, conocida como la avenida de Anaga, comenzaron en julio del año pasado, con la intención de que estuviesen terminadas en un plazo de 12 meses. Su ejecución fue adjudicada por un presupuesto de tres millones de euros. Sin embargo, y según lo explicó en su momento el edil de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, el desarrollo de los trabajos se ha tropezado con distintos inconvenientes, como problemas con la cimentación y el hallazgo de una antigua tubería de la Refinería de una línea de media tensión que se encuentra en mal estado. Por todo ello, la finalización del proyecto se retrasará seis meses y costará un millón de euros más.

¿En qué consiste la obra de la avenida de Anaga?

En concreto, la intervención se lleva a cabo en el tramo comprendido entre el Edificio Puerto-Ciudad y el Muelle Norte (antigua estación del Jet-Foil). Entre las actuaciones previstas se encuentran la sustitución del asfalto negro por una loseta gris, la ampliación de la senda peatonal "para un mayor disfrute ciudadano", la colocación de nuevos bancos y papeleras, la dotación de nueva jardinería e iluminación, y la creación de espacios de descanso y miradores.