Bienvenida al verano 2026 en Santa Cruz de Tenerife: conoce los horarios y actuaciones para que no te pierdas nada de esta fiesta de blanco

La llegada del verano nos cambia el ánimo a muchos. Más horas de luz, mejor temperatura y tres meses por delante que invitan a hacer planes al aire libre. Una época como esta merece una fiesta en su honor. Algo que en Santa Cruz de Tenerife parece que se han dado cuenta y, tras el éxito de la primera edición, este mes de junio vuelve la celebración de la Bienvenida al Verano.

Un evento previsto para unas 5.000 personas que, ataviadas de blanco, podrán disfrutar en la explanada del puerto de la buena música latina, esa que es prácticamente un emblema en las fiestas canarias.

Si eres de esos a los que no les gustas perderse ningún plan, no te preocupes, te damos las claves de este evento veraniego para que lo pases en grande con la llegada de la época estival.

¿Cuándo se celebrará?

La fiesta de Bienvenida al Verano tendrá lugar el viernes, 19 de junio, entre las 20:00 y las 01:00 horas. Se celebrará en la explanada del puerto de Santa Cruz y tendrá capacidad para unas 2.000 personas.

La apertura de puertas del recinto está prevista para una hora antes, a las 19:00 horas.

Vestimenta

Para poder acceder al recinto existe un código de vestimenta, por lo que solo se permitirá la entrada si se va vestido de blanco.

Cena previa

Antes de que comience el baile, 500 asistentes podrán disfrutar de una cena previa en el recinto. Sin embargo, si no has estado rápido, probablemente no tengas opción de estar en una mesa a menos que conozcas a alguien que haya conseguido una en la que puedas estar, ya que se agotaron en apenas dos minutos.

Actuaciones

Y una de las cosas más importantes en una buena fiesta es la música. Y en esta no lo será menos. Por ello, el Ayuntamiento capitalino ha programado las siguientes actuaciones: