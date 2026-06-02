Tenderete en Santa Cruz de Tenerife después de la visita del papa León XIV: la capital da la bienvenida al verano el 19 de junio con una gran fiesta en el Puerto

Y tras la histórica visita del papa León XIV a la capital chicharrera, llega la gran fiesta de Bienvenida al Verano de Santa Cruz de Tenerife, que tendrá lugar el viernes 19 de junio, en la explanada del Puerto, una cita con la que el municipio quiere convertirse en el primero en recibir por todo lo alto la época estival, fusionando música y gastronomía. El Ayuntamiento pondrá a la venta este miércoles, 3 de junio, a partir de las 10:00 horas en la web www.bienvenidaalveranosantacruz.com, las entradas para poder acceder a la zona de mesas de este evento, que costarán 3 euros. Ésta tendrá capacidad para 500 comensales, que podrán llevar su propia comida. Para la zona de conciertos, el acceso será gratuito hasta completar aforo, que será de 5.000 personas. Aquellos que se encuentren en el espacio gastronómico podrán entrar directamente al de la música. Eso sí, será imprescindible vestir de blanco para poder acceder al recinto portuario.

Así lo anunciaron este martes, 2 de junio, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, quienes recordaron que se trata de la segunda edición de esta fiesta y quienes aseguraron que "ha llegado para quedarse, formando parte de la agenda de eventos de la ciudad". El regidor destacó que éste es un evento donde la música y la mesa se encuentran, con el que Santa Cruz de Tenerife pretende dar la bienvenida al verano de una manera muy especial. "Tras la histórica visita del papa León XIV, en esta capital seguirán sucediendo cosas. Lo siguiente será esta gran fiesta, por lo que animamos a los ciudadanos a disfrutar de este encuentro gastronómico y musical", indicó Bermúdez.

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, impulsora de esta iniciativa, informó de que la fiesta se celebrará entre las 20:00 y las 01:00 horas, aunque las puertas se abrirán desde las 19:00 horas. Resaltó que la programación musical contará con las actuaciones de DJ Brito, Estrellas Buena Vista y la orquesta Maquinaria Band, "ofreciendo al pública música latina, como salsa, bachata y merengue". "La fiesta de Bienvenida al Verano ambientará la ciudad, dinamizará el comercio y la restauración, y proyectará el municipio como un referente cultural, turístico y festivo. Será una noche donde la elegancia y frescura del color blanco, la música en vivo y la cercanía al mar se unirán para ofrecer una experiencia inolvidable", aseguró. Pérez apuntó que este evento está inspirado en el "prestigioso" concepto internacional Diner in Blanc, que se lleva a cabo en numerosos lugares del mundo, como París, Puerto Rico o Washington.

Dos espacios diferenciados

La fiesta contará con dos espacios diferenciados: la zona acotada para la celebración de la cena, con capacidad para 500 comensales y cuyo acceso tendrá un coste de tres euros por persona destinados a fines sociales, y la destinada al baile, con capacidad para unas 5.000 personas y cuyo acceso será gratuito hasta completar aforo. No se permitirá al entrada si no se acude vestido de blanco. En el espacio de restauración, que "estará cuidadosamente decorado", habrá mesas para 4, 6, 8 ó 10 comensales. Los asistentes podrán llevar su propia comida o, si lo prefieren, podrán adquirir alguna de las propuestas gastronómicas que ofrecerá los establecimientos adheridos al Club de Producto Degusta Santa Cruz que se sumen a la iniciativa, según lo comentó la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo. A la zona del baile, en la que tendrán lugar las diferentes actuaciones, no se podrá acceder ni con comida ni con bebidas, pero se habilitarán barras para el servicio de bebidas.

¿Quiénes amenizarán la velada?

La programación musical arrancará a las 20:00 horas con la actuación de DJ Brito, un popular disc jockey con más de 25 años de experiencia, especializado en salsa, bachata, merengue y kizomba en Tenerife. Le seguirán Estrellas Buena Vista, un "exitoso grupo" nacido en 2021 bajo la dirección musical de Pancho Amat, considerado como el mejor tresero del mundo. Está compuesto por 16 músicos que "ofrecen una experiencia vibrante que celebra la riqueza musical de Cuba fusionando lo tradicional con lo contemporáneo", explica Pérez.

Por último, también actuará la Maquinaria Band, "una de las orquestas de merengue y música latina más emblemáticas y solicitadas de las Islas Canarias". Fundada y liderada por el reconocido cantante y músico dominicano Johnny Jiménez, la formación cuenta con más de tres décadas de historia animando verbenas y fiestas populares por todo el Archipiélago.