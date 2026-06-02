Santa Cruz de Tenerife ordena a los propietarios de la Plaza de Toros un estudio para saber en qué estado está el inmueble tras más de 30 años de abandono

¿Qué ocurrirá finalmente con la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife? Ésta es una pregunta a la que, por ahora, ni los propietarios ni el Ayuntamiento chicharrero pueden responder. El deterioro avanza entre los muros de este abandonado recinto y su futuro es incierto, a pesar de que en el verano del año pasado algunos titulares manifestaron su intención de invertir. Por un lado, el retraso en la tramitación del Plan Especial de Protección del Barrio de Los Hoteles por parte del Consistorio mantiene la zona sin planeamiento para poder ejecutar obras. Por otro lado, para sacar adelante un Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU), lo que posibilitaría a los dueños actuar ya en la Plaza de Toros, éstos no se ponen de acuerdo. Mientras tanto, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha ordenado a los titulares elaborar un estudio sobre el estado y las patologías del inmueble, para determinar si existen riesgos de caída de cascotes o desprendimientos, y adoptar las medidas de seguridad necesarias.

En concreto, y según informa la concejala de Urbanismo, Zaida González, del PP, los propietarios del recinto, situado en el número 33 de la Rambla, deben realizar un estudio, "con un técnico competente y laboratorio acreditado", y los ensayos necesarios sobre el estado y las patologías que presentan los elementos de las fachadas del inmueble. El estudio debe contener, entre otros detalles, una memoria descriptiva y justificativa de las obras de reparación, conservación o mantenimiento que se tengan que realizar. Asimismo, Urbanismo les insta a eliminar del interior de la Plaza de Toros todos los elementos que puedan ser causa de accidentes, así como la vegetación espontánea o cultivada. También están obligados a revisar las fachadas y elementos superiores de remate instalados en las fachadas, "bajo supervisión de un técnico competente".

"Conforme a los resultados que se obtengan, los titulares del recinto deben adoptar las medidas de seguridad que correspondan, como la instalación de doble malla homologada de protección exterior anticascotes, con capacidad de contención de cascotes de pequeño y de gran tamaño, debidamente anclada, que recubra los vuelos de todos los elementos de remate de los muros, así como aquellas zonas que lo requieran", se señala en las resoluciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife.

Éstas detallan que la ejecución de las medidas de seguridad y su posterior mantenimiento periódico, que tendrá que ser semanal, deberá estar dirigida, diseñada y supervisada a cargo de un técnico competente. Urbanismo exige que se aporte un certificado de idoneidad de las medidas de seguridad adoptadas, en el que se justifique la correcta instalación de éstas, su suficiencia y efectividad una vez finalizada su colocación y durante todo el periodo de uso previsto, "indicando las operaciones de mantenimiento periódico que se deben llevar a cabo".

¿Cuándo dejaron de celebrarse las corridas de toros?

Las últimas corridas de toros en la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife, inmueble que pertenece a más de 60 propietarios y que fue construido en 1893, dejaron de celebrarse el 7 de enero de 1984. El recinto se adaptó con una cubierta para albergar diferentes actividades culturales y deportivas, conciertos y galas del Carnaval chicharrero. Incluso, se llegó a convertir en pista de patinaje. A mediados de los años 90, este espacio cerró definitivamente sus puertas. Más de tres décadas después, el recinto sigue abandonado. En otras zonas de España, las plazas de toros se han transformado en espacios ciudadanos, como la de Barcelona, que alberga un centro comercial.

Intento para darle un uso a la Plaza de Toros

En junio del año pasado, parte de los propietarios de la Plaza de Toros de Santa Cruz manifestó su intención de invertir para por fin darle un nuevo uso. La última propuesta planteada, que cuenta con el beneplácito del área de Patrimonio del Cabildo de Tenerife, incluye un parking y una zona comercial, manteniendo intacto el recinto. Sin embargo, se tropezaron con la falta de planeamiento para esta zona, pues el Ayuntamiento no ha aprobado aún el Plan Especial de Protección del Barrio de Los Hoteles-Pino de Oro, lo que impide ejecutar cualquier proyecto. El Cabildo incorporó la Plaza de Toros a la protección de este ámbito de la ciudad, por lo que cualquier actuación que se haga en el recinto debe contar con su visto bueno.

La tramitación del planeamiento se prolongará en el tiempo

La concejala de Urbanismo admite que la tramitación de este plan se ha retrasado más de lo previsto. En este sentido, recuerda que el equipo redactor al que se le encargó su elaboración no entregó toda la documentación requerida por el Ayuntamiento, por lo que se tuvo que rescindir el contrato. Informa de que aún no se ha tomado la decisión de licitar un nuevo contrato para finalizar la elaboración del plan o de que sea la propia Gerencia de Urbanismo la que lo haga. Eso sí, Zaida González reconoce que aún habrá que esperar unos cuantos años para que se produzca la aprobación definitiva, "pues el volumen actual de trabajo en el área de planeamiento es elevado".

La edil indica que existe otra vía para sacar adelante el proyecto de la Plaza de Toros y que consiste en que los propios dueños impulsen un Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU), un procedimiento administrativo cuyo coste deben asumir los propietarios del recinto. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido llegar a un acuerdo al respecto. La propiedad de este inmueble está formada por más de 60 titulares y un millar de participaciones. Por lo tanto, el futuro de la Plaza de Toros sigue bloqueado y el inmueble se sigue deteriorando.