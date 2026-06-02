Un rodaje de una película obliga a realizar cortes intermitentes de tráfico en la Rambla de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife realizará cortes intermitentes de tráfico en la Rambla de Santa Cruz con motivo del rodaje de una producción cinematográfica. Las interrupciones comenzarán este miércoles 3, a partir de las 20:00 horas, y se prolongarán hasta las 4:00 horas.

Los cortes serán puntuales y tendrán una duración inferior a cinco minutos, según ha informado el área de Movilidad y Accesibilidad Universal, dirigida por Evelyn Alonso. El dispositivo se desarrollará en coordinación con la Policía Local.

Las restricciones se repetirán también el jueves 4 y el viernes 5, aunque en esas dos jornadas el horario será algo más corto: desde las 20:00 hasta las 3:00 horas.

Tramos afectados en sentido descendente

En sentido descendente, las interrupciones afectarán al tramo comprendido entre la confluencia de la Rambla de Santa Cruz con la calle San Martín y la intersección con la calle Méndez Núñez.

Durante el rodaje, el tráfico podrá quedar detenido de forma puntual para permitir el desarrollo de las escenas. El Ayuntamiento recalca que no se trata de un cierre continuo de la vía, sino de cortes breves y coordinados por los agentes.

Restricciones también en sentido ascendente

En sentido ascendente, los cortes se producirán en la Rambla de Santa Cruz por encima de la confluencia con la calle Pedro Pérez Díaz y hasta la intersección con la calle Pintor José Aguiar.

Además, habrá interrupciones intermitentes en la calle Arquitectos Saavedra y Díaz-Llanos. El dispositivo impedirá, durante el horario establecido, realizar el giro en la intersección de la Rambla con las calles Arquitectos Saavedra y Díaz-Llanos y San Fernando.

Resumen de los horarios de los cortes

Miércoles 3: Los cortes intermitentes se realizarán desde las 20:00 horas hasta las 04:00 horas .

hasta las . Jueves 4 y viernes 5: Las restricciones se repetirán desde las 20:00 horas hasta las 03:00 horas.

En todos los casos, las interrupciones tendrán una duración inferior a cinco minutos.