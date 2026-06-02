Plan de tráfico en Santa Cruz por la misa del papa León XIV: cortes de tráfico masivos, retirada de coches y cambios en las guaguas el 12 de junio

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y en estrecha coordinación con la Policía Local, ha diseñado un plan de tráfico extraordinario para el próximo viernes 12 de junio con motivo de la visita del papa León XIV. El pontífice recorrerá parte de la capital hasta llegar a la explanada del puerto de Santa Cruz, donde oficiará una Santa Misa que servirá como broche final a su visita pastoral a España.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha asegurado que el municipio está plenamente preparado para afrontar este acontecimiento histórico, destacando que todas las áreas municipales trabajan de forma coordinada para garantizar las máximas condiciones de seguridad. Por su parte, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, ha matizado que el plan definitivo está sujeto a cambios de última hora según las necesidades que estimen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Bloqueo de accesos y mapa de los cortes de tráfico

El dispositivo especial alterará la circulación en el centro y las entradas a la capital, destacando el cierre de accesos clave como la autopista de penetración sur (TF-4), que quedará cortada en sentido de entrada desde las 03:00 horas (solo para autorizados) y de forma total y absoluta a partir de las 09:00 horas, a excepción de los vehículos con escolta. Para la salida de la ciudad, se mantendrá un carril habilitado en sentido sur con tráfico restringido.

Gráfico de tráfico en Tenerife con la visita del papa León XIV / DGT

El núcleo de las restricciones se dividirá en tres grandes fases temporales:

Cierre de la zona del acto (de 06:30 a 17:00 horas): Quedará completamente prohibido el tráfico desde la glorieta de Juan Sebastián Elcano (TF-4), incluyendo las avenidas de la Constitución, Marítima y Francisco La Roche, hasta el monumento a la Victoria. También afectará al tramo ascendente de la avenida Manuel Hermoso Rojas.

Quedará completamente prohibido el tráfico desde la glorieta de Juan Sebastián Elcano (TF-4), incluyendo las avenidas de la Constitución, Marítima y Francisco La Roche, hasta el monumento a la Victoria. También afectará al tramo ascendente de la avenida Manuel Hermoso Rojas. Ruta de llegada de la comitiva papal (de 10:00 a 12:30 horas): Se cortará de forma dinámica un pasillo que engloba la TF-5, avenida Manuel Hermoso Rojas, Alcalde José Emilio García Gómez, Áurea Díaz-Flores Hernández, avenida La Salle, Galcerán, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, plaza de España, avenida Marítima, glorieta de Hacienda y la entrada al muelle.

Se cortará de forma dinámica un pasillo que engloba la TF-5, avenida Manuel Hermoso Rojas, Alcalde José Emilio García Gómez, Áurea Díaz-Flores Hernández, avenida La Salle, Galcerán, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, plaza de España, avenida Marítima, glorieta de Hacienda y la entrada al muelle. Ruta de salida del pontífice (de 13:00 a 14:00 horas): Obligarás a cerrar la salida del muelle, la vía de servicio de Los Llanos, avenida de la Constitución, glorieta Tres de Mayo-El Cabo, el túnel de Tres de Mayo y la conexión con la TF-5. Esto forzará el desvío del tráfico por la avenida de Buenos Aires y la calle Calderón de la Barca.

Retirada de vehículos y supresión masiva de estacionamientos

Las medidas de seguridad exigirán que numerosas calles queden completamente despejadas de vehículos. La grúa municipal procederá a la retirada de coches y prohibirá el estacionamiento desde las 00:05 horas del mismo 12 de junio en vías neurálgicas como Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, Áurea Díaz-Flores, José Rodríguez Ramírez, avenida Marítima (entorno del Cabildo y Hacienda), avenida Tres de Mayo (sentido ascendente), los alrededores del Intercambiador, y las calles anexas a Presidencia del Gobierno (Bravo Murillo y José Manuel Guimerá).

Asimismo, por motivos operativos de seguridad, se suprimirán los aparcamientos en las calles Robayna, Jesús y María, y Pérez de Rozas para facilitar el Centro Operativo de la Policía Nacional.

En cuanto a los parkings públicos, las restricciones se aplicarán con los siguientes criterios:

Parking del Parque Marítimo: Reservado exclusivamente para la organización, autobuses y vehículos de Personas con Movilidad Reducida (PMR) autorizados.

Reservado exclusivamente para la organización, autobuses y vehículos de Personas con Movilidad Reducida (PMR) autorizados. Aparcamientos del Palmetum y Recinto Ferial: Queda totalmente prohibido estacionar en estas explanadas.

Queda totalmente prohibido estacionar en estas explanadas. Plataforma interior de la avenida Marítima: El cierre en esta zona comenzará con varios días de antelación, concretamente desde las 15:00 horas del 7 de junio .

El cierre en esta zona comenzará con varios días de antelación, concretamente desde las 15:00 horas del . Parking de la explanada del Intercambiador: Se destinará de forma exclusiva para el estacionamiento de la flota de guaguas de Titsa.

Cambios en las líneas de guaguas hacia Anaga

El transporte público también adaptará sus itinerarios habituales para esquivar el bloqueo perimetral de la costa de la ciudad. Las líneas de Anaga (910, 916, 917, 945, 946 y 947) modificarán su recorrido tradicional; no podrán llegar al Intercambiador y tendrán su parada de inicio y final de trayecto provisional en el Muelle Norte.

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Para garantizar la conectividad de los usuarios afectados, el Ayuntamiento habilitará un servicio especial de guaguas lanzadera que conectará de forma continua el Intercambiador de Santa Cruz con el Muelle Norte en ambos sentidos. Este servicio alternativo modificará su ruta habitual por la avenida Marítima para realizar el trayecto a través de la Rambla de Santa Cruz.