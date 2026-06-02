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Cortes intermitentes de tráfico en la Rambla de Santa Cruz a partir de este miércoles por el rodaje de una película

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal dirigida por Evelyn Alonso, y en coordinación con la Policía Local, aplicará restricciones nocturnas durante tres jornadas consecutivas

La Rambla, en Santa Cruz de Tenerife.

La Rambla, en Santa Cruz de Tenerife. / t

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Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz activará a partir de mañana miércoles, día 3 de junio, un dispositivo especial de ordenación del tráfico en la Rambla de Santa Cruz con motivo de la filmación de una producción cinematográfica. El plan de movilidad contempla cortes de tráfico intermitentes que se prolongarán durante las noches del miércoles, el jueves 4 y el viernes 5 de junio, afectando de manera transversal a la circulación del área centro de la capital.

Para reducir el impacto sobre la rutina de los conductores y evitar el bloqueo definitivo de este importante eje viario, las interrupciones del tráfico rodado tendrán un carácter muy breve, con una duración garantizada de menos de cinco minutos por corte. Las retenciones controladas afectarán de forma simultánea a ambos sentidos de la marcha.

Calendario y horarios de las restricciones nocturnas

El operativo policial y de rodaje modificará sus franjas horarias de aplicación a medida que avance la semana según el siguiente cronograma:

  • Miércoles 3 de junio: Los cortes intermitentes comenzarán a partir de las 20:00 horas y finalizarán a las 04:00 horas de la madrugada del jueves.
  • Jueves 4 y viernes 5 de junio: El dispositivo especial se repetirá bajo las mismas condiciones técnicas, variando únicamente su hora de finalización, que se adelantará a las 03:00 horas.

Tramos afectados y giros prohibidos en la Rambla

Las patrullas de la Policía Local delimitarán los sectores de rodaje para garantizar la seguridad del equipo técnico y de los usuarios de la vía. Las zonas afectadas por las restricciones se dividen de la siguiente manera:

  • Sentido descendente: Los paros inferiores a cinco minutos afectarán al tramo de la Rambla de Santa Cruz comprendido desde la confluencia con la calle San Martín hasta la intersección con la calle Méndez Núñez.
  • Sentido ascendente: Se realizarán interrupciones de tráfico en la Rambla por encima de la confluencia con la calle Pedro Pérez Díaz hasta el cruce con la calle Pintor José Aguiar.
  • Vías anexas: Se producirán cortes intermitentes complementarios en la calle Arquitectos Saavedra y Díaz-Llanos.

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Asimismo, el área de Movilidad ha advertido de que los cambios de circulación programados para estas tres noches impedirán realizar el giro habitual en la intersección que conecta la Rambla de Santa Cruz con las calles San Fernando y Arquitectos Saavedra y Díaz-Llanos. Las autoridades locales solicitan a los conductores que extremen la precaución al circular por los tramos afectados o que opten por vías alternativas durante los horarios de filmación.

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