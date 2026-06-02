Un barco científico visita el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y abre sus puertas a los vecinos

Arriba al Puerto de Santa Cruz de Tenerife el catamarán científico y divulgativo Gara Itsasoa. Este barco abrirá sus puertas a los ciudadanos durante los días 3, 4 y 5 de junio, entre las 9:00 y las 19:00 horas. Eso sí, aquellos que quieran visitar esta curiosa embarcación, atracada en La Marina, deberán solicitar cita previa, rellenando un formulario de inscripción.

Los responsables del Gara Itsasoa aseguran que se trata de un barco único en España por sus características, pues funciona como laboratorio flotante, aula de mar y plataforma de exploración oceánica, "combinando investigación, divulgación científica, sostenibilidad y experiencias vinculadas al conocimiento del océano".

Durante las jornadas de puertas abiertas, y según indican los responsables del catamarán, los visitantes podrán recorrer la embarcación, conocer su equipamiento científico y "descubrir las distintas líneas de trabajo y colaboración que desarrolla el proyecto junto a instituciones, universidades, centros educativos, empresas y entidades vinculadas al medio marino".

"El Gara Itsasoa nace con el objetivo de acercar el océano a la ciudadanía desde una mirada más consciente, experiencial y divulgativa, creando un puente entre ciencia y sociedad en el entorno de la Macaronesia", indican.

La misión del Gara Itsasoa es estudiar la salud del océano, con especial énfasis en la contaminación por plásticos y la observación de la vida marina. "La visita representa una oportunidad poco habitual para acercarse a una embarcación diseñada para vivir el océano desde dentro, combinando confort, tecnología de vanguardia, divulgación científica y compromiso ambiental. El proyecto busca generar un vínculo profundo entre las personas y el mar, mostrando cómo la ciencia puede ayudarnos a comprender, cuidar y proteger mejor el entorno marino".

Las jornadas abiertas estarán dirigidas tanto a profesionales como a personas curiosas que deseen conocer el barco y explorar posibles usos, colaboraciones o experiencias futuras.