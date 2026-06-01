Santa Cruz de Tenerife suspende en cobertura arbórea y salud de los árboles

El municipio de Santa Cruz de Tenerife suspende en cobertura arbórea y en el estado de salud de sus árboles. Así se desprende del diagnóstico incluido en el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad (PIVB) aprobado inicialmente por el Ayuntamiento, en el que se señala que ambos indicadores son «inadecuados». El documento, que puede consultarse hasta el próximo 8 de junio en el Tablón de Edictos del Consistorio o en el Portal de Transparencia, indica que solo Anaga alcanza el 30% de la superficie vegetal que internacionalmente se considera adecuada y alerta de una elevada presencia de árboles alterados o afectados, sobre todo en el Distrito Ofra-Costa Sur.

Precisamente, el citado plan, que quedará aprobado de forma definitiva si no se presenta ninguna reclamación o sugerencia durante el periodo de exposición pública, incluye un centenar de acciones para mejorar esta situación, para que Santa Cruz de Tenerife sea una ciudad más verde y «bella». Entre éstas se encuentran la peatonalización y naturalización de la Rambla de Santa Cruz, la transformación de la autovía de San Andrés (TF-11) en un corredor verde, y la creación de jardines terapéuticos en la ciudad.

¿Cómo es la cobertura arbórea de Santa Cruz?

El municipio cuenta con una cobertura arbórea del 19,1% de su superficie, lo que se considera «inadecuado», pues se sitúa por debajo del 20%. El Distrito de Anaga es el único que supera el 30%, con un 32,4%, mientras que Salud-La Salle tiene un 22%; Centro-Ifara, un 15,2%; Ofra-Costa Sur, un 13,65%; y el Distrito Suroeste, un 13,49% de su superficie.

Eso sí, el diagnóstico del PIVB apunta que a pesar de tener una cobertura arbórea inadecuada, «el de Santa Cruz de Tenerife puede considerarse como un valor medio en comparación con otras ciudades en el mundo». De todas formas, en el plan se insiste en la necesidad de mejorar este indicador, teniendo en cuenta los beneficios sobre la salud ciudadana que aportan los árboles. El valor óptimo que se propone es del 30%, tanto a nivel ciudad como distrito e, incluso, barrio, «para garantizar una adecuada correspondencia entre salud y calidad de vida de los ciudadanos que habitan la ciudad». Precisamente, varias de las acciones propuestas en el plan están encaminadas a intentar obtener la cobertura recomendada, la del 30%.

En Santa Cruz, de las 2.589 calles que tiene la ciudad, un 25,5% de ellas están arboladas. Este valor es susceptible de incrementarse según el plan. «Se trata de incrementar la cobertura arbórea urbana, introduciendo arbolado en este entramado viario que no tiene actualmente árboles», se señala en el PIVB.

¿Cuál es el estado de salud de los árboles de la capital?

Con respecto al estado de salud de los árboles, el diagnóstico del plan también concluye que éste es inadecuado, pues existe un «gran porcentaje de árboles alterados y afectados». En el Distrito de Anaga, éstos se concentran en el barranco de El Bufadero y en el parque de Las Mesas. En el Centro-Ifara, se encuentran en la avenida de Anaga, en los parques históricos, en la plaza de la Candelaria y la Rambla de Pulido.

En el Distrito Salud-La Salle, los ejemplares afectados predominan en las alineaciones viarias del entorno del parque de La Granja, las plazas de San Telmo y General Gutiérrez Mellado, Los Gladiolos, Los Verodes, la calle Simón Bolívar, la plaza de los Cantos Canarios, el eje entre la plaza de la Divina Pastora y la plaza del Corpus Christi, así como en el entorno del grupo de las Mil Viviendas.

Según el estudio del PIVB, la situación más llamativa se registra en el Distrito Ofra-Costa Sur, donde las alteraciones y afecciones alcanzan el 80,8% del total del arbolado, quedando «áreas sanas» en los parques de Cuchillitos de Tristán y Las Delicias, así como en la calle Pedro Suárez Hernández. En el Distrito Suroeste, las zonas afectadas se concentran en la avenida Hespérides, la calle Las Loas, el parque de La Hoya, el entorno de las calles El Winche, El Piche y Los Chusos, y el eje formado por la calle Siroco, el parque La Estrella y la Rambla de Añaza.

Una de las especies más características de la capital chicharrera son los Laureles de Indias (Ficus microcarpa), que forman parte del paisaje urbano de la ciudad desde hace más de 150 años. La muerte regresiva de un gran número de árboles de esta especie es uno de los problemas más acuciantes en la conservación del arbolado de Santa Cruz. Es por ello que su estudio, seguimiento y las medidas para el control y erradicación de su decaimiento, son un objetivo prioritario para el Negociado de Parques y Jardines del Ayuntamiento, señala el citado plan.

El hongo que afecta a los Laureles de Indias

Los daños en los Laureles de Indias se vienen observando en la ciudad desde los 60. Ya entonces se observaba en estos árboles los síntomas de una enfermedad que provocaba su debilitamiento y en algunos casos su muerte. Después de numerosos estudios y consultas a organismos nacionales e internacionales durante los años 60 y 70, en 1982 se identifica por primera vez el Lasiodiplodia theobromae como el hongo relacionado con la muerte de los árboles.

La identificación del problema sigue en estudio. Una hipótesis es la de que los árboles, bajo condiciones de estrés, permiten el avance del hongo en los ejemplares que se debilitan por esa circunstancia. Estas condiciones de estrés podrían tener el origen en la contaminación, el tráfico, las obras, el cambio climático o la merma del agua en el suelo freático.

Labores de mantenimiento en los parques y jardines

Por otro lado, el informe señala que las labores de mantenimiento y conservación de las zonas verdes cumplen, en términos generales, con criterios de idoneidad y sostenibilidad. Destaca la aplicación de principios de economía circular, la mejora de la eficiencia del riego, la selección de especies con bajos requerimientos hídricos y el uso de plantas procedentes de los viveros municipales. No obstante, el diagnóstico plantea varias cuestiones que se deben reforzar. Entre ellas, la necesidad de controlar mejor el tratamiento de residuos orgánicos para compostaje, especialmente cuando proceden de árboles afectados por plagas o patologías; ampliar el uso de agua regenerada mediante una mayor infraestructura; llevar registros detallados de las dotaciones de riego en zonas verdes y arbolado; y mejorar la gestión de la señalética interior de los parques.

¿Cuántos árboles tiene Santa Cruz?

Santa Cruz tiene una población aproximada de 388.000 árboles. En el entorno urbano, 50.000 son públicos y los mantiene el Ayuntamiento, estimándose en 55.000 los de titularidad pública no municipales y los situados en propiedades privadas. «Se estiman por tanto un total de 105.000 árboles viviendo en el casco estrictamente urbano», se indica en el plan. Los 282.000 restantes forman parte de los espacios forestales que dependen y forman parte del municipio, la mayor parte de su superficie situada en el Parque Rural de Anaga. Contando solo con el inventario municipal de la zona urbana, se han determinado 488 especies distintas de árboles y palmeras.