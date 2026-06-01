Comerciantes del mercado La Abejera exigen al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aclarar la interinidad del recinto

“A ver si de aquí al 4 de junio sabemos algo”. Con esta frase lacónica, los comerciantes de los seis puestos abiertos al público en el mercado de La Abejera, en el barrio de Somosierra (Santa Cruz de Tenerife), instan a las autoridades municipales a resolver y aclarar la situación de interinidad del mercado municipal, en la que aseguran vivir desde hace semanas.

El lunes de la pasada semana, cuando una de las propietarias de los puestos publicó en Facebook que “cierra Correos, cierra La Abejera y aquí nadie hace nada”, se activó la denominada operación rescate de este popular punto de venta de los barrios de Somosierra y García Escámez. La reacción fue casi inmediata.

Casi tan rápido como la publicación en redes sociales fue la llamada del equipo del primer teniente de alcalde y responsable de Planificación Estratégica, que anunció que al día siguiente acudirían al mercado para reunirse con los emprendedores. “Aquello parecía un pleno: estaba hasta el concejal del distrito Ofra-Costa Sur”, relatan.

Reunión municipal y firma de documentos

“Poco después de las nueve de la mañana aparecieron, nos hicieron firmar unos papeles en los que nosotros dábamos nuestro consentimiento para que la gestión del mercado pasara a manos del Ayuntamiento y nos dijeron que se llevaba a la Junta de Gobierno de este lunes. Este martes estaba prevista una reunión y ahora nos dicen que no había nada previsto”, cuentan algunos de los trabajadores.

“Hemos pasado de ‘tranquilos, que no se cierra’ a ‘vamos a ver’”. “No tenemos claro si finalmente se aprobó la gestión del mercado municipal desde la Junta de Gobierno, pero lo que esperamos es que antes del día 4, cuando debe comenzar otra etapa, se nos informe en qué condiciones”, precisan.

Los comerciantes se muestran inquietos porque demandan información sobre el período de explotación, así como la duración real de esta situación de interinidad. Consideran que el mercado languidece si permanece abierto sin incentivos, ni un horizonte claro que permita invertir o abrir nuevos puestos.

También se preguntan por el canon que deberán abonar, si se mantiene o se modifica respecto al que pagaban a la concesionaria anterior, y en especial quién asumirá la limpieza y seguridad del mercado de La Abejera. “En el periódico dijeron que el Ayuntamiento, pero no se ha vuelto a decir nada más”, señalan.

Incertidumbre en el mercado

Los comerciantes advierten de que la falta de respuestas claras está generando preocupación entre los negocios activos. Temen que la indefinición prolongada afecte al funcionamiento del recinto y a su viabilidad futura como espacio comercial de proximidad en el barrio.