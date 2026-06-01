Nuevos aparcamientos en Santa Cruz de Tenerife: el Ayuntamiento licita por casi dos millones de euros el derribo de la iglesia de La Salud

El municipio de Santa Cruz de Tenerife tendrá nuevos aparcamientos en el barrio de La Salud. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado este lunes, 1 de junio, la licitación del derribo de la antigua iglesia de San Gerardo y la rehabilitación de su entorno, que incluye la creación de 80 plazas de estacionamiento. La ejecución de las obras supondrá una inversión de 1,9 millones de euros.

El alcalde de la capital chicharrera, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que esta actuación supondrá una importante mejora urbana para el barrio de La Salud y permitirá dar respuesta a una de las principales demandas vecinales de esta zona de la ciudad, relacionada con la falta de aparcamiento y la necesidad de recuperar espacios públicos más accesibles y funcionales.

En concreto, y según indica el regidor, la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno al expediente de contratación de la primera fase de las obras correspondientes al proyecto de demolición de la antigua iglesia de San Gerardo, actualmente en desuso, y de rehabilitación de su entorno. La previsión es que los trabajos se prolonguen durante un año.

"Seguimos avanzando en proyectos que buscan mejorar el día a día de los vecinos de nuestros barrios, recuperando espacios degradados y transformándolos en lugares más útiles, seguros y accesibles para todos. Esta actuación responde además a una necesidad muy importante en La Salud, como es la falta de estacionamiento, al tiempo que seguimos trabajando en la mejora del entorno urbano y de la calidad de vida de quienes viven en esta zona de la ciudad", manifiesta Bermúdez.

El proyecto contempla, en esta primera fase, la demolición de la antigua iglesia de San Gerardo y la adecuación de los terrenos para habilitar plazas de aparcamiento provisionales mientras se desarrollan las siguientes fases previstas para el entorno. La actuación incluye además mejoras en la Plaza José Carlos Schwartz y la adaptación de distintos espacios públicos de la zona, así como trabajos relacionados con alumbrado, drenajes y acondicionamiento general del ámbito.

El concejal de Obras e Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, explica que esta primera fase permitirá actuar de manera inmediata sobre un espacio que llevaba años pendiente de intervención. "Y lo haremos, además, dando respuesta a una demanda histórica del barrio relacionada con la movilidad y el estacionamiento", agrega el concejal. Éste detalla que se ha reorganizado el proyecto para adaptarlo a las necesidades actuales del entorno y "para poder compatibilizar la futura transformación integral de la zona con soluciones provisionales que mejoren desde ya la vida de los vecinos".

En este sentido, Javier Rivero aclara que esta primera actuación forma parte de un proyecto más amplio de rehabilitación y transformación urbana del entorno de San Gerardo, que se desarrollará en distintas fases para permitir una actuación ordenada y adaptada a las necesidades del barrio.

Por su parte, la concejala responsable del Distrito Salud-La Salle, Zaida González, del PP, resalta la importancia de esta actuación para los residentes de la zona y recuerda que los vecinos del barrio de La Salud llevan mucho tiempo reclamando soluciones para los problemas de aparcamiento y para recuperar espacios que hoy presentan un importante deterioro. González agrega que este proyecto supone un paso importante para seguir mejorando el barrio y "demuestra el compromiso del Ayuntamiento con los distritos y con las necesidades reales de la ciudadanía".