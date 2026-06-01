Suroeste
El Ayuntamiento de Santa Cruz instala cuatro ascensores en 97 viviendas del barrio de Añaza
La actuación afecta a un conjunto residencial formado por cuatro bloques de seis y siete plantas, distribuidos en dos portales conectados mediante espacios comunes interiores
El Ayuntamiento de Santa Cruz avanza en la rehabilitación de 97 viviendas de la comunidad C-13 de Añaza con la instalación de cuatro nuevos ascensores y diversas actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios. La intervención se desarrolla a través del programa de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiado con fondos europeos Next Generation EU.
La actuación afecta a un conjunto residencial formado por cuatro bloques de seis y siete plantas, distribuidos en dos portales conectados mediante espacios comunes interiores. Entre las mejoras ejecutadas destaca la incorporación de botoneras en braille adaptadas a la altura reglamentaria, facilitando el uso de los ascensores a personas con discapacidad visual.
Las obras, proyectadas por el arquitecto Víctor Cabrera Febles y ejecutadas por VVO Construcciones, se encuentran en una fase avanzada y está previsto que concluyan antes de finalizar el verano.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, subraya que la mejora más valorada por los vecinos es la comodidad en el acceso a las viviendas, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida. La inversión total asciende a 2,56 millones de euros.
La rehabilitación también ha incluido el acondicionamiento de fachadas mediante un revestimiento térmico y acústico elaborado con partículas de corcho natural, la impermeabilización de cubiertas y la instalación de aislamiento para optimizar el rendimiento energético de los inmuebles. También se han modernizado las instalaciones de telecomunicaciones y colocado dos placas solares por vivienda para la producción de agua caliente sanitaria, entre otros trabajos, como fontanería, contadores, montantes y bajantes generales.
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