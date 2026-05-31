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Las humedades persisten en el recién reparado mercado de La Salud

Ni local en condiciones ni en el suroeste: la historia que soporta la Banda Unión y Amistad

Así ensaya la Banda Unión y Amistad del Suroeste en el mercado de La Salud, y con humedades. | E. D.

Así ensaya la Banda Unión y Amistad del Suroeste en el mercado de La Salud, y con humedades. | E. D.

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

La situación de la Banda Unión y Amistad del Suroeste de Santa Cruz de Tenerife reabre el debate sobre la falta de espacios adecuados para el tejido cultural del municipio, máxime cuando días atrás se dieron por concluidas las obras de mejora del entorno del Mercado de La Salud y al menos esta formación advierte que su local hace aguas, nunca mejor dicho por las humedades que soporta.

Desde la directiva del colectivo musical denuncian que, lejos de haberse resuelto sus problemas de infraestructura, el local que utilizan continúa presentando humedades y filtraciones tras episodios de lluvia. Una situación que, según apuntan, se ha visto agravada tras las intervenciones realizadas en el edificio, y que afecta directamente a la conservación del material, a la comodidad de los ensayos y a la seguridad del espacio.

El problema no es nuevo para la formación. La banda lleva tiempo reclamando un espacio estable, de al menos 150 metros cuadrados diáfanos y de uso exclusivo, que permita el desarrollo normal de sus actividades musicales y educativas. Sin embargo, según trasladan desde el propio colectivo, ese tipo de instalaciones no existen actualmente en la zona del Suroeste, lo que ha obligado a improvisar soluciones temporales y a depender de cesiones puntuales de terceros.

En paralelo, el grupo musical continúa vinculado de forma provisional al entorno del Mercado de La Salud, donde también desarrollan parte de su actividad formativa. No obstante, esta situación de interinidad es uno de los principales motivos de malestar dentro de la directiva, que considera que el proyecto cultural de la banda requiere estabilidad, planificación y un espacio propio que garantice continuidad.

Varios locales con humedades

El concejal de Infraesctructura y Obras de Santa Cruz y además responsable del Distrito Suroeste, Javier Rivero, admite que existen «varios locales que, al picar el revestimiento y con las lluvias, presentan humedad», añadiendo que estos problemas están siendo reparados actualmente en distintos puntos donde se han detectado incidencias similares.

En relación con la Banda Unión y Amistad del Suroeste de Santa Cruz de Tenerife, el edil indica que no se había recibido una comunicación específica sobre su caso concreto, aunque afirma que se va a consultar y revisar la situación. Asimismo, recuerda que el distrito carece de un espacio único de las características solicitadas por la entidad, lo que complica la asignación de un local definitivo.

El Ayuntamiento mantiene abierta la búsqueda de alternativas. Entre las opciones que se estudian figura la posibilidad de habilitar espacios en desuso o incluso recurrir a locales de carácter parroquial, siempre que cuenten con el visto bueno de los responsables eclesiásticos correspondientes.

Desde la banda, sin embargo, se insiste en que las soluciones provisionales no resuelven el problema de fondo. En distintos momentos han tenido que recurrir a espacios cedidos por entidades colaboradoras o a instalaciones improvisadas, lo que dificulta la organización de ensayos completos, especialmente en periodos de mayor actividad.

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El caso ha reabierto el debate sobre la falta de infraestructuras culturales en el Suroeste de Santa Cruz de Tenerife y sobre la necesidad de una planificación más estable para los colectivos musicales del municipio. Mientras tanto, la banda continúa su actividad entre incidencias de humedad, cambios de ubicación y la incertidumbre de no contar con un espacio definitivo que garantice la preparación de su actividad cultural.

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