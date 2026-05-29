Santa Cruz de Tenerife busca dinero: Bermúdez pide 20 millones de euros al resto de administraciones para recuperar cuatro inmuebles históricos de la ciudad

El municipio de Santa Cruz de Tenerife necesita dinero para recuperar cuatro inmuebles históricos de la ciudad, para los que el Ayuntamiento ya dispone de los correspondientes proyectos de rehabilitación pero que no puede ejecutar por falta de financiación. Así lo manifestó este viernes, 29 de mayo, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, durante el pleno, respondiendo a una moción presentada por el edil socialista Florentino Guzmán Plasencia para impulsar la recuperación e integración en la ciudad del antiguo silo de grano del Puerto, recientemente salvado del derribo. Bermúdez lo dejó claro: el Consistorio chicharrero, en materia de patrimonio histórico, tiene sus prioridades, entre las que no se encuentra el silo. La moción fue rechazada y el regidor aprovechó para solicitar al resto de administraciones, Gobierno de España, Ejecutivo canario y Cabildo de Tenerife, entre 17 y 21 millones de euros para intervenir en el edificio Ireneo González, el Marqués de Villasegura y el Castillo de San Andrés, así como para convertir el Palacio de Carta en el museo de historia de la ciudad.

"Me parece muy bien que se quiera salvar el antiguo silo del Puerto y darle una utilidad tanto al edificio como al entorno en el que se sitúa, pero este Ayuntamiento tiene otras prioridades. Tenemos proyectos para recuperar nuestro patrimonio histórico que no podemos llevar a cabo por falta de recursos", insistió José Manuel Bermúdez ante la moción defendida por Florentino Guzmán Plasencia, que denunció que el Consistorio siempre haya rechazado las mociones que el PSOE ha llevado al pleno respecto a este asunto. Con esta moción, los socialistas proponen, entre otras acciones, solicitar a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife la convocatoria de un concurso de ideas para la regeneración e integración del espacio comprendido entre la zona de servicio del Puerto chicharrero y el trazado de la autovía de San Andrés, donde se encuentra el silo.

Puertos de Tenerife pretendía derribar el antiguo silo de grano para ganar espacio portuario, pero, finalmente, y a raíz del rechazo manifestado por el Colegio de Arquitectos, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Cultura del Gobierno de España frenó la demolición e incoó el expediente de protección como Bien de Interés Cultural (BIC) del inmueble. Ahora, la Autoridad Portuaria y el Ejecutivo canario buscan un posible uso para este edificio. El Ayuntamiento de Santa Cruz se ha mantenido ajeno a este debate, a excepción de las manifestaciones realizadas en su momento por el portavoz de CC, José Alberto Díaz Estébanez, que propuso llegar a un acuerdo entre todas las administraciones.

Pero no es el silo lo que preocupa al alcalde en materia de patrimonio. José Manuel Bermúdez defiende la recuperación del histórico edificio Ireneo González, ubicado en la plaza del mismo nombre, que albergó la antigua Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. El regidor aseguró que esta actuación ya cuenta con proyecto. "Necesitamos unos siete millones para poder ejecutarlo y convertir este inmueble en un centro cultural y educativo para la ciudad", agregó. Asimismo, el Ayuntamiento quiere rehabilitar el edificio Marqués de Villasegura, conocido como Escuela de Comercio y ubicado en la avenida Veinticinco de Julio. Esta iniciativa también cuenta con proyecto pero su ejecución cuesta unos seis millones.

También se encuentra entre las prioridades de la Corporación local el proyecto para convertir el Palacio de Carta, ubicado en la plaza de La Candelaria, en el museo de historia de la ciudad, y la intervención en el Castillo de San Andrés, para recuperar las ruinas de este histórico monumento y convertirlo en un atractivo turístico.

Por otro lado, y a raíz de una pregunta formulada también por el PSOE respecto al Castillo de Paso Alto, el alcalde señaló que el Ayuntamiento de Santa Cruz está dispuesto a asumir la mejora de este espacio, pero agregó que el Consistorio solicitará una subvención al Estado, como propietario de este espacio, para que colabore en su recuperación.