Preocupación en Santa Cruz de Tenerife por los coches abandonados en las calles: la Policía Local busca a los titulares para agilizar la retirada

El número de coches abandonados en las calles de Santa Cruz de Tenerife, que ocupan plazas de aparcamientos durante largos periodos de tiempo, se sigue incrementando. Para que el Ayuntamiento chicharrero los retire de la vía pública pueden pasar incluso años. Así lo denunció este viernes, 29 de mayo, la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, durante el pleno, quien exigió medidas urgentes para poner fin a esta problemática en la ciudad. Por su parte, la edil de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, que también admitió su preocupación, anunció el refuerzo de la labor policial en el municipio para intentar localizar a los propietarios de los vehículos abandonados para que sean estos mismos los que los lleven al desguace, "pues ésta es la única manera de agilizar los procedimientos". Si no se hace así, y según lo apuntó De León, la legislación vigente y la ordenanza municipal exigen al Consistorio una serie de trámites que se pueden prolongar "durante muchos meses".

La concejala de Seguridad explicó que para que el Ayuntamiento pueda retirar un coche abandonado de la calle y convertirlo en residuo, se debe llevar a cabo un complejo procedimiento por fases y realizar todas las notificaciones posibles a los propietarios a través de los boletines correspondientes. Admite que la tramitación de los expedientes se puede prolongar durante meses. Por este motivo, informó, se ha puesto en marcha un plan de actuación, el denominado Plan A, dirigido por el subcomisario Javier Viera, asignando a cada grupo operativo de la Policía Local un distrito de Santa Cruz, para que intensifiquen la localización de coches abandonados, comprueben el estado de los expedientes y hagan todo lo posible para localizar a los propietarios. "Una vez que éstos son localizados, se les informa y asesora para que sean ellos mismos los que den de baja el vehículo, renunciando a él, y lo lleven al desguace, por lo que todo se hace de una manera mucho más rápida", comentó la edil.

Ésta destacó que el Consistorio capitalino, a través del área de Seguridad, asume los gastos de la grúa y del desguace, y se les facilita a los titulares la baja y la renuncia de los vehículos, con el fin de lograr sacar de la calle el máximo número de coches posible. "Por parte de la Policía Local se ha reforzado la labor de detección de los vehículos y después de asesoramiento a los titulares que son localizados, para que se deshagan de sus coches. Si son éstos los que gestionan el traslado con la empresa de grúas al desguace y los trámites de baja en Tráfico, cediendo los vehículos, todo es mucho más rápido. Y el Ayuntamiento asume los gastos", manifestó la edil. Ésta indicó que también se advierte a los titulares de las consecuencias económicas y administrativas que supone el dejar el coche en la calle.

En el caso de que no sea posible la localización de los titulares, entonces el Consistorio chicharrero debe incoar los expedientes correspondientes, cuya tramitación se prolonga durante meses y meses, "porque así lo establece la legislación vigente". "Solo la notificación por el boletín correspondiente lleva un plazo de unos siete meses. Pero no nos podemos saltar los plazos y no queda otro remedio que esperar. Por ello, los agentes de la Policía Local de Santa Cruz se están implicando en este asunto, haciendo todo lo posible para localizar a los dueños. Quiero agradecerles el esfuerzo que están haciendo y, en concreto, al subcomisario Javier Viera, a los cinco grupos operativos del Plan A, y a los agentes de paisano del GRUVA (Grupo de Vehículos Abandonado)", afirmó Gladis de León.

El Ayuntamiento solicita la colaboración ciudadana

Esta aprovechó también para solicitar la colaboración ciudadana a través de la aplicación Santa Cruz Mejora, donde existe un apartado a través del cual los vecinos pueden enviar fotos y comunicar incidencias de coches abandonados en Santa Cruz. "A través de estas incidencias, la Policía Local verifica los datos y puede actuar", declaró

El PSOE denuncia la ocupación de plazas de aparcamientos

La portavoz del PSOE insistió en que el Ayuntamiento, a través del área de Seguridad, debe hacer todo lo posible para actuar de una manera más rápida y diligente con respecto a este asunto, modificando la ordenanza municipal si es necesario. Lo que no puede ser, indicó Patricia Hernández, es que las calles del municipio estén llenas de coches abandonados ocupando plazas de aparcamientos durante meses y años, a los que, incluso, les faltan las ruedas y las matrículas.

"Por ejemplo, en la calle Punta Teno, en el barrio de Santa María del Mar, hay dos coches que llevan más de cinco meses allí, ocupando estacionamiento. Tienen la pegatina blanca que indica que el Ayuntamiento inició en su momento el procedimiento de retirada, pero ésta apenas se ve, porque está ya desgastada por el sol. Solo en la zona del Mercado, nos han dicho que hay 16 vehículos en este estado", critica la exalcaldesa socialista.

Patricia Hernández manifestó que su partido no le está pidiendo al grupo de Gobierno, formado por CC y PP, que convierta ya estos coches en residuos, "para lo que sí es cierto que los procedimientos son más largos", sino que los retire de las calles y los lleve al depósito.

Javier Viera