Impulso a la nueva Santa Cruz de Tenerife en el suelo de la Refinería: el pleno aprueba el convenio entre administraciones para diseñar la ciudad

¿Cómo será la nueva Santa Cruz de Tenerife que se creará en el suelo que hoy ocupa la Refinería? Con el fin de impulsar el diseño de la futura ciudad, el pleno del Ayuntamiento chicharrero aprobará este viernes, 29 de mayo, un convenio con el Cabildo de Tenerife y con el Gobierno de Canarias para desarrollar el planeamiento que convertirá los citados terrenos en calles, en espacios de ocio y esparcimiento, y en zonas verdes, entre otras actuaciones. Así lo destaca el concejal de Infraestructuras y Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero, quien indica que el denominado Santa Cruz Verde 2030 es uno de los proyectos estratégicos más importantes para el futuro de la capital.

En concreto, el pleno del Consistorio dará el visto bueno al convenio de colaboración y financiación entra administraciones para la formulación de la suspensión de la vigencia de los instrumentos de ordenación con incidencia en los suelos ocupados por la Refinería de Santa Cruz de Tenerife y el establecimiento de normas sustantivas de ordenación transitorias, trabajos encargados a la empresa pública de gestión urbanística y territorial Gestur. Éstos supondrán un coste de un millón de euros, aproximadamente.

"Santa Cruz Verde 2030 continúa avanzando en su desarrollo como una de las actuaciones más relevantes para el futuro de este municipio, a través del trabajo coordinado entre el Ayuntamiento chicharrero, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Las tres administraciones mantienen una hoja de ruta conjunta para impulsar la ordenación del ámbito de la Refinería, un espacio clave para la transformación urbana de la ciudad y para la integración de más de 500.000 metros cuadrados de suelo en la futura expansión de Santa Cruz", apunta el concejal.

Javier Rivero explica que la complejidad de este proyecto requiere abordar de manera coordinada, entre todas las administraciones implicadas, aspectos vinculados a la movilidad, la planificación territorial, las infraestructuras, la sostenibilidad ambiental y "el proceso de transformación de un entorno industrial con décadas de historia". Todo ello exige un importante trabajo técnico y administrativo entre las distintas instituciones implicadas, insiste el edil.

Para hacer posible esta planificación, añade Javier Rivero, las administraciones han articulado un marco de colaboración y financiación conjunto que alcanza una inversión total de un millón de euros. El Gobierno de Canarias ya realizó una aportación de 350.000 euros en el ejercicio anterior y, a ella, se suman las aportaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y del Cabildo de Tenerife, con 325.000 euros cada administración.

"El objetivo compartido es avanzar hacia un instrumento de ordenación que permita coordinar las competencias de las distintas administraciones y sentar las bases de un nuevo modelo urbano para este ámbito estratégico, favoreciendo una transformación ordenada, sostenible y adaptada a las necesidades futuras de la ciudad", apunta el concejal.

En el diseño de la nueva ciudad también podrán participar los chicharreros, según lo anunció a principios de año el portavoz del Gobierno de Canarias, el nacionalista Alfonso Cabello, pues este complejo procedimiento incluirá también una consulta pública para que la población pueda realizar aportaciones. Cabello indicó entonces que la previsión es que en un plazo de 30 meses se conozcan ya los usos y espacios que ocuparán estos terrenos.

En diciembre de 2024, se suspendió todo el planeamiento existente en el ámbito de la Refinería de Moeve (antes Cepsa) en Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de poder iniciar la elaboración de una nueva ordenación. Con la suspensión del planeamiento, también se dio vía libre a la redacción de las normas urbanísticas transitorias que permanecerán vigentes hasta que se apruebe la planificación definitiva de los terrenos que ocupa esta instalación industrial.

Desmantelamiento de la Refinería de Santa Cruz

De forma paralela, se continúa trabajando en el desmantelamiento de la Refinería, iniciado en mayo de 2022, con la previsión de que el espacio que ocupa la instalación quede prácticamente vacío en 2028. Con el proyecto Santa Cruz Verde 2030, el municipio chicharrero recuperará unos 500.000 metros cuadrados para la expansión de la ciudad. El 67% de dicha superficie será uelo público, para crear zonas verdes, equipamientos y dotaciones. El resto será suelo de carácter lucrativo, donde se desarrollarán usos residenciales, turísticos o terciarios. También están previstos nuevos accesos al mar, un paseo marítimo y viarios, según destaca el Ayuntamiento.