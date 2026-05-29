Las empanadas argentinas gourmet llegan a Santa Cruz de Tenerife: saladas, vegetarianas y dulces por menos de tres euros

Santa Cruz de Tenerife suma una nueva propuesta gastronómica con la apertura de Cachito Mío Gourmet, una franquicia especializada en empanadas argentinas recién horneadas que abrió sus puertas el pasado 22 de mayo en la calle Jesús Nazareno número 10.

El local apuesta por una oferta centrada en recetas tradicionales argentinas, incorporando además opciones gourmet, sabores dulces y alternativas adaptadas a distintos tipos de alimentación, incluyendo productos vegetarianos y veganos.

La apertura se enmarca en la expansión de negocios de restauración especializados en cocina internacional que han ido ganando espacio en la capital tinerfeña en los últimos años.

Empanadas tradicionales y sabores gourmet

La propuesta gastronómica de Cachito Mío Gourmet gira alrededor de las empanadas elaboradas con cocción tradicional argentina. Según explica el establecimiento, la carta busca ofrecer opciones variadas para diferentes gustos, desde recetas clásicas hasta combinaciones más elaboradas.

Entre las especialidades incluidas en el menú destacan variedades como la de cebolla caramelizada, queso de cabra, gouda y nueces, una mezcla que combina sabores intensos y texturas cremosas.

También figura la empanada Caprese, preparada con mozzarella, gouda, tomate deshidratado y albahaca, así como la versión Cheeseburger, elaborada con carne, cebolla, bacon, cheddar y salsa barbacoa.

Otra de las opciones destacadas es la de bondiola, acompañada de rúcula, varios tipos de queso y especias, además de un toque de aceto balsámico.

Opciones vegetarianas y veganas

La carta incluye igualmente alternativas sin carne dirigidas a consumidores vegetarianos y veganos.

Entre ellas aparece la empanada de Humita, preparada con maíz dulce, bechamel, mozzarella, pimiento rojo y cebolla, una receta muy popular en distintos países sudamericanos.

Para quienes buscan una opción vegana, el establecimiento ofrece una elaboración a base de soja, quinoa y salsa de tomate.

La oferta se completa con variedades tradicionales argentinas como la de ternera cortada al cuchillo y la de ternera suave, que incorporan ingredientes habituales de este tipo de cocina, como cebolla, aceitunas, huevo cocido y comino.

De la Península a Canarias

Cachito Mío Gourmet destaca además que sus empanadas tienen precios inferiores a los tres euros, buscando ofrecer una alternativa asequible tanto para residentes como para visitantes.

La marca ya cuenta con establecimientos en Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Logroño y Durango.