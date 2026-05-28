Vecinos de Santa Cruz de Tenerife recogen firmas para salvar del derribo el edificio de la antigua Cofradía de Pescadores de San Andrés

Vecinos del pueblo de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, iniciarán el próximo 1 de junio una campaña de recogida de firmas por todo el municipio, que se prolongará durante un mes, para intentar salvar del derribo el edificio de la antigua Cofradía de Pescadores. Y es que, según lo ha manifestado el citado colectivo, el Gobierno de España, a través de Costas, pretende derribar el inmueble, "para dejar ese espacio vacío".

La Asociación de Vecinos El Pescador se reunió esta semana con el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, para trasladar las preocupaciones de los residentes del pueblo de San Andrés respecto a varios asuntos, entre los que se encuentran el futuro de la antigua Cofradía. El colectivo señala que la intención de Costas del Ejecutivo central es demoler el inmueble, "no haciendo uso de la zona en la que se ubica", por lo que la antigua Cofradía se convertiría en un solar abandonado.

Pero esta asociación asegura que hará todo lo posible para evitarlo. Por ello, recogerán firmas a lo largo de todo el municipio, para lo que solicitan la colaboración de los chicharreros y también de visitantes. El Pescador propone convertir la Cofradía en un museo y centro internacional de la pesca tradicional en San Andrés. "Necesitamos el mayor número de firmas posible y llevar esta lucha más allá de nuestro pueblo, en nuestros centros de trabajo, comercios, amigos y familiares".

El pasado 8 de julio de 2025, El Boletín Oficial de Canarias (BOC) anunció el cierre y disolución de la Cofradía de San Andrés, situada junto a la playa de Las Teresitas. El Gobierno de Canarias justificaba esta medida por la progresiva disminución de la actividad. La Cofradía tenía menos de ocho cofrades, el mínimo establecido para poder continuar en marcha.

Vista aérea del pueblo de San Andrés. / E. D.

Una nueva playa para Santa Cruz

Por otro lado, la Asociación de Vecinos El Pescador también trasladó al director general de Costas de la Comunidad Autónoma la petición del pueblo para recuperar la antigua playa de Hoya Fría, así como para mejorar el Muellito de San Andrés. "Lo que pedimos es que, a corto plazo, se habiliten accesos a la playa de Hoya Fría y se mejore la zona del muellito".

El colectivo apunta que el director general de Costas ha mostrado su predisposición a estudiar todo estos asuntos. Éste se reunirá en breve con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, para analizar las distintas iniciativas planteadas por la asociación.

"Esperamos que entre ambas administraciones, Ayuntamiento chicharrero y Gobierno de Canarias se dé respuestas a los asuntos para los que tienen competencias, es decir, para la playa frente a la avenida Marítima y para el Muellito. Con respecto a la Cofradía, y al ser competencia del Estado, confiamos en que la recogida de firmas nos ayude a paralizar el derribo del edificio", señala la asociación.

Para la playa de Hoya Fría, el Consistorio capitalino ya manifestó en su momento su intención de mejorar los accesos a la zona de baño que se ha generado en el pueblo con la construcción del dique semisumergido. Éste se creó para proteger a la población del fuerte oleaje y de las subidas de las mareas. La intención del Ayuntamiento es habilitar varias plataformas de madera, entre cuatro o cinco.