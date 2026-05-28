Urbanismo rehabilitará el bloque apuntalado desde hace tres años en Somosierra

La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado la actuación subsidiaria en el bloque 28 de Somosierra ante la falta de recursos económicos de la comunidad de propietarios, asumiendo los primeros pasos técnicos para determinar el origen de las patologías estructurales del inmueble.

En primer lugar, se ha encargado un informe geotécnico para analizar el estado de los cimientos y esclarecer qué está ocurriendo en la estructura del edificio. Paralelamente, ya se ha sacado a concurso la redacción del proyecto técnico que permitirá ejecutar las obras de rehabilitación necesarias.

Reunión institucional con vecinos y afectados

En la reunión celebrada este jueves entre el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez; los concejales de Viviendas Municipales, Belén Mesa; Urbanismo, Zaida González; el concejal de Distrito de Ofra, Santi Díaz, y Bienestar Social, Charín González, junto a portavoces y afectados, el regidor municipal garantizó a los vecinos apoyo dentro de la legalidad.

«La administración local actúa de forma subsidiaria ante la inacción de los propietarios, aunque posteriormente el coste de las actuaciones será repercutido a la comunidad, conforme a lo establecido legalmente», indicó.

Una vida bajo puntales en Somosierra / María Pisaca

Financiación y ayudas sociales

En el marco de las actuaciones, se ha instado a los vecinos a completar la documentación necesaria para optar a futuras líneas de financiación vinculadas al Plan Estatal de Vivienda, previsto a partir de 2027 con la comunidad autónoma. El objetivo es que el edificio pueda ser incluido de forma prioritaria en áreas de rehabilitación residencial.

Además, el Ayuntamiento contempla ayudas específicas para familias vulnerables usuarias de servicios sociales, que podrían cubrir parte del coste del proyecto o de las obras en función de cada caso.

Desde el Consistorio se ha pedido a la Gerencia la máxima celeridad en la tramitación del proyecto y en la ejecución de las obras. También se plantea que los técnicos valoren si el edificio pudiera requerir una actuación de emergencia, decisión que dependerá de los informes especializados.

Propiedad privada y responsabilidad

El regidor recordó que se trata de una comunidad privada, por lo que la propiedad corresponde a los vecinos y la intervención municipal se ajusta a los procedimientos legales.

Los servicios técnicos han descartado que las patologías tengan relación con un funcionamiento anómalo de los servicios municipales, sin vínculo con áreas como Enmasa o Parques y Jardines.

Situación vecinal

En el plano vecinal, los afectados insisten en la gravedad de la situación. «Quien quiera arreglar un problema encuentra el camino y quien no, una excusa», señaló un portavoz, recordando que hay familias viviendo entre puntales desde hace más de tres años.

Los vecinos trasladaron además sus dudas: «Díganos qué nos falta por hacer», plantearon al equipo de gobierno, aludiendo a un posible vicio oculto en la cimentación sobre suelo arenoso.

Los representantes vecinales agradecen la implicación municipal y confían en que la actuación subsidiaria permita avanzar hacia la rehabilitación del bloque y que la intervención sea finalmente una realidad.