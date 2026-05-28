Sergio Núñez formaliza su candidatura a la presidencia del Círculo de Amistad XII de Enero
La sociedad del Círculo de Amistad afronta una renovación en su cúpula con la presentación de Sergio Núñez como candidato oficialista
Sergio Núñez, de 43 años y vinculado al sector de la banca como especialista en relaciones laborales, formalizó la presentación de su candidatura a la presidencia del Círculo de Amistad XII de Enero después de que el anterior responsable de la entidad, Andrés Rodríguez, junto a su directiva, acordara el adelanto de las elecciones para renovar la cúpula de la sociedad, que tiene su sede en la calle Ruiz de Padrón, junto a las instalaciones deportivas de Barranco Hondo.
Renovación de la plancha
De las dieciocho personas que concurren en la plancha elaborada por Sergio Núñez, vinculado a El Recreo desde su infancia, se producen cinco incorporaciones respecto al que fuera el equipo de Andrés Rodríguez en los últimos meses y un total de nueve rostros nuevos si se toma en consideración la directiva que lideró la gestión hace medio año.
Entre los nuevos integrantes figuran Claudio Aparicio-Parrado León, a quien se propone como vicecontador, y, ya como vocales, Dácil Plasencia, María José Romero y Lucía Elena Alfonso; de ahí que se considere que Sergio Núñez encabeza la lista oficial de cara a las elecciones del día 10, a falta de que concurran quienes han colocado en la picota a la directiva actual.
Lema y mensaje a los socios
El equipo del candidato oficialista se presenta bajo el lema «Unidos por nuestra historia. Ilusionados con el futuro», según han divulgado en un escrito dirigido a los socios.
«Hoy damos un paso importante con la misma ilusión con la que vivimos el Círculo cada día. Somos un grupo de personas unidas por algo muy sencillo: el cariño y el compromiso con esta sociedad, que forma parte de nuestra vida, familias e historia», hacen constar.
«Nuestra candidatura combina experiencia, renovación y muchas ganas de seguir construyendo un club cercano, vivo y preparado para el futuro». «Más que una candidatura, somos socios comprometidos con el presente y el futuro del Círculo», añaden.
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