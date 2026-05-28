Sergio Núñez formaliza su candidatura a la presidencia del Círculo de Amistad XII de Enero

Sergio Núñez, de 43 años y vinculado al sector de la banca como especialista en relaciones laborales, formalizó la presentación de su candidatura a la presidencia del Círculo de Amistad XII de Enero después de que el anterior responsable de la entidad, Andrés Rodríguez, junto a su directiva, acordara el adelanto de las elecciones para renovar la cúpula de la sociedad, que tiene su sede en la calle Ruiz de Padrón, junto a las instalaciones deportivas de Barranco Hondo.

Renovación de la plancha

De las dieciocho personas que concurren en la plancha elaborada por Sergio Núñez, vinculado a El Recreo desde su infancia, se producen cinco incorporaciones respecto al que fuera el equipo de Andrés Rodríguez en los últimos meses y un total de nueve rostros nuevos si se toma en consideración la directiva que lideró la gestión hace medio año.

Entre los nuevos integrantes figuran Claudio Aparicio-Parrado León, a quien se propone como vicecontador, y, ya como vocales, Dácil Plasencia, María José Romero y Lucía Elena Alfonso; de ahí que se considere que Sergio Núñez encabeza la lista oficial de cara a las elecciones del día 10, a falta de que concurran quienes han colocado en la picota a la directiva actual.

Lema y mensaje a los socios

El equipo del candidato oficialista se presenta bajo el lema «Unidos por nuestra historia. Ilusionados con el futuro», según han divulgado en un escrito dirigido a los socios.

«Hoy damos un paso importante con la misma ilusión con la que vivimos el Círculo cada día. Somos un grupo de personas unidas por algo muy sencillo: el cariño y el compromiso con esta sociedad, que forma parte de nuestra vida, familias e historia», hacen constar.

«Nuestra candidatura combina experiencia, renovación y muchas ganas de seguir construyendo un club cercano, vivo y preparado para el futuro». «Más que una candidatura, somos socios comprometidos con el presente y el futuro del Círculo», añaden.