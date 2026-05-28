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Un rodaje de cine obliga a reorganizar la circulación en la Rambla de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento realizará este viernes, de 17:30 a 21:00 horas, cortes intermitentes en dicha vía en el tramo comprendido entre las calles Pintor José Aguiar y Pedro Pérez Díaz

Calle Pedro Pérez Díaz.

Calle Pedro Pérez Díaz. / E. D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, que dirige Evelyn Alonso, y en coordinación con la Policía Local, realizará este viernes, día 29, cortes de tráfico intermitentes a partir de las 17:30 y hasta las 21:00 horas en la Rambla de Santa Cruz con motivo del rodaje de una producción cinematográfica.

Las restricciones de acceso afectarán al tramo en sentido ascendente de dicha vía desde la confluencia con la calle Pedro Pérez Díaz hasta la intersección con la calle Pintor José Aguiar, estando previsto que dichos cortes no superen los cinco minutos de duración.

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Los cambios del tráfico previstos impedirán que se pueda realizar el giro en la rotonda próxima a la confluencia con la calle San Isidro, así como en la intersección de la Rambla de Santa Cruz con las calles Arquitectos Saavedra y Díaz-Llanos y San Fernando. Esta medida se aplicará de forma ininterrumpida durante toda la jornada del rodaje.

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