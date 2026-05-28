Problemas en la Piscina Municipal de Santa Cruz de Tenerife: El Ayuntamiento sanciona a la empresa que se encarga del mantenimiento

El mantenimiento de la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo, en Santa Cruz de Tenerife, trae de cabeza al Ayuntamiento chicharrero. Durante el periodo de enero a diciembre de 2025, el Consistorio chicharrero detectó un total de diecisiete incumplimientos graves en la ejecución del contrato de mantenimiento, adjudicado a principios de 2024 a la empresa Lirecan Servicios Integrales, según lo confirma la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, del PP. Estos incumplimientos están generando "consecuencias negativas importantes en la piscina municipal", apunta la edil.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha decidido sancionar a la citada empresa. En concreto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la imposición de penalidades al contratista por un importe de 16.305 euros. "Estamos hablando de incumplimientos graves de las obligaciones establecidas para el adjudicatario del servicio de mantenimiento en los pliegos de condiciones del contrato, por lo que se debe sancionar a la empresa", insiste la concejala. Explica que con esta medida lo que persigue el Consistorio es mejorar el trabajo que realiza el servicio y, por tanto, las condiciones de usos de la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo.

Durante el año pasado, detalla la concejala, los diferentes informes técnicos alertaron de ejecuciones "defectuosas" y de incumplimientos, entre los que se encuentran trabajos programados que no se completaban en los plazos establecidos; actuaciones de mantenimiento que no se ejecutaban; y deficiencias a la hora de llevar a cabo labores muy técnicas, "especialmente relacionadas con ingeniería de la piscina".

Estas incidencias han generado "consecuencias negativas importantes" en la piscina municipal de Santa Cruz de Tenerife, afirma Alicia Cebrián. Ésta comenta que dichas incidencias han afectado al desarrollo de competiciones, han provocado problemas de programación y organización, y, sobre todo, han causado el "deterioro general de la instalación".

Las penalidades impuestas se deducirán del importe de la próxima factura que el Ayuntamiento de Santa Cruz debe abonar a la empresa por la prestación de servicio de mantenimiento de la Piscina Acidalio Lorenzo. El contrato con esta entidad finalizará el 30 de marzo de 2027.

Reforma integral de la piscina

Por otro lado, la concejala de Deportes aprovecha para recordar que en la actualidad se están ejecutando obras de mejora de los vestuarios y de la accesibilidad de las instalaciones de la piscina municipal. Asimismo, Alicia Cebrián destaca que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife continúa trabajando en la búsqueda de financiación para acometer la reforma integral del recinto, que supondrá la transformación de la piscina y que incluirá la creación de un gimnasio, el derribo de la actual grada para construir una nueva, la dotación de aparcamientos y la apertura de una cafetería. Este proyecto supone una inversión de unos 15 millones de euros.