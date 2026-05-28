Un patinete a 100 kilómetros por hora en Santa Cruz de Tenerife. La Policía Local del municipio chicharrero pilló la pasada madrugada un patinete circulando por la carretera de El Rosario a 100 kilómetros por hora. Su conductor, además, no tenía en vigor el seguro correspondiente. El vehículo de movilidad personal (VMP) fue inmovilizado.

Esta intervención policial se inició cuando los agentes realizaban un servicio de patrullaje preventivo y observaron al conductor del patinete realizando un cambio de sentido sin respetar la señalización vial. La Policía Local procedió a darle el alto, pero el conductor no atendió dichas indicaciones y trató de eludir la acción policial circulando a gran velocidad.

La patrulla policial, según informa el Ayuntamiento, a través del área de Movilidad, llegó a ponerse a la altura del patinete para insistir en que se detuviera, manteniendo ambos una velocidad de 100 kilómetros por hora hasta que pudo interceptarlo a la altura del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC).

Patinete inmovilizado por la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

El conductor afirmó que el citado patinete no era de su propiedad y que se lo había prestado un amigo, confirmando además que dicho vehículo no tiene limitador de velocidad. Los agentes verificaron todos los datos, marca, modelo y titularidad del patinete.

Los efectivos descubrieron que en el manillar del vehículo hay un botón para aumentar la velocidad y un selector de cinco marchas. De todo ello se realizó un reportaje fotográfico que junto al informe policial se remitirá a la jefatura provincial de Tráfico.

Tras localizar al propietario del patinete y verificar que no había sido sustraído se procedió a la inmovilización del mismo, ya que, además, se comprobó que no tiene en vigor el seguro obligatorio desde diciembre del año pasado. También se adjuntó la documentación técnica del vehículo debido a que el propietario manifestó que no lo había alterado y que lo había adquirido, con esas especificaciones, en una tienda de la capital tinerfeña.

El sindicato policial CSIF denuncia que los agentes de la Policía Local chicharrera continúan sin recibir instrucciones claras por parte de la Jefatura en relación a los VMP. Además, afirma el sindicato, los agentes han recibido "órdenes verbales" indicando que los patinetes no se pueden inmovilizar en el Depósito Municipal de Vehículos. Si embargo, continúa el CSIF, este patinete en concreto sí ha sido trasladado al depósito, "pero el propietario podrá retirarlo sin pagar nada, porque las las tasas por patinetes no se ha incluido en la ordenanza de retirada de vehículos".

Desde CSIF se observa un trato "diferenciado" a favor de los VMP en comparación al resto de vehículos a motor, que "si son inmovilizados con grúa y pagan la tasa en el depósito por la retirada". "Tampoco se hacen controles hacia estos vehículos", añade el sindicato policial.