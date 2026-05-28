Mejora clave para el abastecimiento en Tenerife: El Puerto de Santa Cruz amplía la inspección de las mercancías a domingos y festivos

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado la ampliación del horario a domingos y festivos del Centro de Inspección de mercancías, así como la modificación de las tarifas del servicio de apoyo a la gestión de las labores de control, lo que supondrá una mejora clave para el abastecimiento en la Isla.

De esta forma, se da respuesta a una demanda histórica de los sectores de la distribución, de los supermercados y de los empresarios de Tenerife, que desde hace más de cinco años vienen reclamando la ampliación de los horarios del Centro de Inspección Portuaria (CIP), para agilizar el despacho de mercancías y productos perecederos.

El presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, destaca la importancia de la medida, pues el servicio se podrá prestar durante toda la semana. «Por ejemplo, los contenedores que lleguen el sábado ya no tendrán que esperar hasta el lunes para la inspección de mercancías. Sin duda, se trata de un avance fundamental para el abastecimiento de la Isla», explica.

En concreto, y según se publica este miércoles, 27 de mayo, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha acordado la ampliación del horario del Centro de Inspección a domingos y festivos de 8:30 a 15:00 horas, quedando excluidos los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.

Asimismo, y con motivo de la ampliación de los horarios, se ha aprobado la modificación de la estructura tarifaria del servicio de apoyo a la gestión de las labores de control en el Centro de Inspección Portuaria, para asegurar su viabilidad económica, servicio que fue adjudicado en su momento a una empresa.

De esta forma, a la tarifa base establecida en la actualidad se aplicará un recargo del 75% cuando los servicios de inspección sean prestados en días festivos, sin incluir los sábados. Asimismo, se aplicará un recargo de 30 euros por unidad documental tramitada los domingos y festivos.

También se fijará un importe mínimo de facturación por los gastos derivados por la apertura en el horario definido de 8:30 a 15:00 horas de domingos y festivos de 1.935 euros por jornada. Este importe incluye la totalidad de los gastos asociados a personal, servicio de guardia, limpieza, suministro eléctrico y gastos de apertura del centro.

En caso de que la facturación por tarifas ordinarias (con el recargo del 75% para inspecciones físicas) no alcance el mínimo definido en el párrafo anterior, la diferencia hasta alcanzar dicho importe se repartirá proporcionalmente entre las solicitudes realizadas por los distintos operadores que hayan hecho uso de las instalaciones en esa jornada.

Por otro lado, también se ha acordado que la cancelación del servicio con menos de 18 horas de antelación al horario de apertura de domingo o festivo supondrá el 100% de la facturación mínima de acuerdo con la distribución definida en el párrafo anterior. La cancelación entre 18 horas y 24 horas de antelación al horario de apertura de domingo o festivo supondrá el 100% de la facturación ordinaria (con el recargo del 75%). Y la cancelación con menos de 24 horas de antelación respecto al horario de apertura del centro el día previsto para la inspección supondrá un coste de 100 euros por solicitud cancelada. Este recargo será de aplicación a las solicitudes de inspección previstas de lunes a sábado.

El presidente de Fauca (Federación de Áreas Urbanas de Canarias), Abbas Moujir, celebra que se haya aprobado ya la ampliación de los horarios del Centro de Inspección Portuaria, medida que favorece "a todo el sector de la distribución de mercancías, pero, fundamentalmente, al sector de la alimentación, con respecto a los productos perecederos".

Desde el año 2009, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife cuenta con un Centro de Inspección Portuaria (CIP), edificación en la que se centralizan los servicios propios de los Puntos de Control Fronterizo, los cuales, anteriormente, se hallaban dispersos en la instalación chicharrera. Esta construcción, ubicada en Cueva Bermeja, integra los puntos de control oficial a las mercancías que forman parte de los procesos de despacho aduanero, así como de despacho de importación y exportación a efectos de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).

De esta forma, el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de Exportaciones (Soivre), así como los servicios de Aduanas y Sanidad Exterior, Animal y Vegetal, se congregan en el citado CIP, «punto estratégico del Puerto capitalino». En los procesos de controles oficiales llevados a cabo por las distintas autoridades competentes se certifica que las mercancías se ajustan a las declaraciones de importación, exportación y tránsito, y se comprueba que reúnen las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias, de calidad ambiental y de seguridad industrial, de acuerdo con las diferentes reglamentaciones y normativas en vigor.

Entre las funciones que realiza el servicio de apoyo a la gestión de las labores de control del Centro de Inspección Portuaria se encuentran la descarga parcial o total, y posterior carga, de las mercancías objeto de control; el cumplimiento de las directrices e instrucciones que especifiquen las autoridades competentes para los controles documentales, controles de identidad (inspección visual), y controles físicos, control de los animales o las mercancías y, en su caso, el control del envase, medios de transporte, etiquetado y temperatura; toma de muestras y otras actuaciones; almacenamiento de las mercancías en las condiciones que cada producto requiera; gestión administrativa; control de acceso a las instalaciones; servicio de limpieza, y regulación del tráfico y aparcamiento de los vehículos en la zona acotada para las actividades oficiales del CIP.