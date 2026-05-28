Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hipotecas en CanariasPlus UltraTasa de basura en Santa CruzVisita del papa a TenerifeCámara hiperbárica del HUCTiempo en TenerifePuerto de Santa Cruz
instagramlinkedin

Dos centenares de vecinos de Roque de las Bodegas, Almáciga y Benijo recuperan la luz tras 27 horas sin suministro

Endesa restableció el servicio este jueves por la mañana tras instalar un segundo generador, después de que el anterior se quemara

Playa de Almáciga, con el pueblo al fondo.

Playa de Almáciga, con el pueblo al fondo. / Carsten W. Lauritsen / t

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

Los cerca de 200 vecinos afectados por el corte eléctrico en Roque de las Bodegas, Almáciga y Benijo recuperaron el suministro a las 13:00 horas de este jueves, después de permanecer 27 horas sin electricidad.

La concejala del Distrito de Anaga del Ayuntamiento de Santa Cruz, Gladis de León, confirmó el restablecimiento del servicio, que había quedado interrumpido desde las 10:00 horas del miércoles.

La avería dejó sin electricidad y sin cobertura telefónica a buena parte de los residentes y negocios de la zona. Durante la mañana de este jueves, Endesa trasladó un segundo generador hasta el enclave para sustituir al primero, que se había quemado.

Noticias relacionadas y más

Los primeros en recuperar la luz fueron los vecinos de Roque de las Bodegas, alrededor de las 12:00 horas. Media hora después comenzó a normalizarse también la actividad en algunos comercios y viviendas del resto de núcleos afectados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confusión en Santa Cruz de Tenerife con el cobro de la Tasa de Basura: llegan los recibos que el Ayuntamiento aplazó hasta septiembre
  2. Otra histórica terraza de Santa Cruz de Tenerife que busca nuevo dueño: el Ayuntamiento licita el quiosco Numancia
  3. El emblemático edificio de General Antequera en Santa Cruz se prepara para albergar a 187 empleados municipales
  4. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dará dinero a los taxistas para mejorar su seguridad y evitar agresiones e impagos
  5. El buque más hermoso del mundo ya fondea frente a Tenerife: estos son los días y horarios de visita del 'Amerigo Vespucci'
  6. Temeridad al volante: circula a 110 kilómetros por hora en una vía de Santa Cruz de Tenerife limitada a 40
  7. La bandera italiana luce en Santa Cruz de Tenerife gracias al buque más hermoso del mundo
  8. Santa Cruz de Tenerife cierra todas las oficinas de atención al ciudadano por la visita del papa León XIV

Dos centenares de vecinos de Roque de las Bodegas, Almáciga y Benijo recuperan la luz tras 27 horas sin suministro

Dos centenares de vecinos de Roque de las Bodegas, Almáciga y Benijo recuperan la luz tras 27 horas sin suministro

Un patinete a 100 kilómetros por hora en Santa Cruz de Tenerife

Un patinete a 100 kilómetros por hora en Santa Cruz de Tenerife

Vecinos de Santa Cruz de Tenerife recogen firmas para salvar del derribo el edificio de la antigua Cofradía de Pescadores de San Andrés

Vecinos de Santa Cruz de Tenerife recogen firmas para salvar del derribo el edificio de la antigua Cofradía de Pescadores de San Andrés

Anaga: la falta de suministro eléctrico afecta a residentes y negocios durante casi un día

Mejora clave para el abastecimiento en Tenerife: el Puerto de Santa Cruz amplía la inspección de las mercancías a domingos y festivos

Mejora clave para el abastecimiento en Tenerife: el Puerto de Santa Cruz amplía la inspección de las mercancías a domingos y festivos

La seguridad en Las Ramblas, foco de preocupación vecinal tras una reunión con el Ayuntamiento y la Policía

La seguridad en Las Ramblas, foco de preocupación vecinal tras una reunión con el Ayuntamiento y la Policía

Santa Cruz de Tenerife aborda la problemática de personas sin hogar tras la presencia de una pareja en la Plaza del Príncipe

Santa Cruz de Tenerife aborda la problemática de personas sin hogar tras la presencia de una pareja en la Plaza del Príncipe

Desaparece el Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz de Tenerife

Desaparece el Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz de Tenerife
Tracking Pixel Contents