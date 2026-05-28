Dos centenares de vecinos de Roque de las Bodegas, Almáciga y Benijo recuperan la luz tras 27 horas sin suministro

Los cerca de 200 vecinos afectados por el corte eléctrico en Roque de las Bodegas, Almáciga y Benijo recuperaron el suministro a las 13:00 horas de este jueves, después de permanecer 27 horas sin electricidad.

La concejala del Distrito de Anaga del Ayuntamiento de Santa Cruz, Gladis de León, confirmó el restablecimiento del servicio, que había quedado interrumpido desde las 10:00 horas del miércoles.

La avería dejó sin electricidad y sin cobertura telefónica a buena parte de los residentes y negocios de la zona. Durante la mañana de este jueves, Endesa trasladó un segundo generador hasta el enclave para sustituir al primero, que se había quemado.

Los primeros en recuperar la luz fueron los vecinos de Roque de las Bodegas, alrededor de las 12:00 horas. Media hora después comenzó a normalizarse también la actividad en algunos comercios y viviendas del resto de núcleos afectados.