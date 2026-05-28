Anaga: la falta de suministro eléctrico afecta a residentes y negocios durante casi un día

El corte programado por Endesa y divulgado por el Distrito Anaga para el martes 27, de 7:25 a 10:00 horas, y el miércoles, de 15:50 a 18:00 horas, en los núcleos de Almáciga, Taganana, Roque de las Bodegas, Tachero y Benijo, en la zona norte del Parque Rural de Anaga, se ha tornado en casi veinticuatro horas sin suministro desde las diez de la mañana del miércoles 28 de mayo.

A las nueve de la mañana de este jueves un operario de de la compañía Endesa que trabaja en la zona del Roque de las Bodegas explicó que esta mañana se trasladó un segundo grupo electrógeno, tras la avería que sufrió el primero que se activó ayer, y la empresa confía en poder restituir el suministro ya definitivo la tarde de este jueves, desde las 18:00 horas, "si todo va bien".

Sin suministro eléctrico

Las alarmas saltaron anoche cuando los vecinos constataron que no recuperaban el suministro en Almáciga, Roque de las Bodegas y Benijo, situación que se prolonga durante la mañana de este jueves.

Junto a residentes y negocios de la zona, el principal problema lo padecen personas con medicamentos en nevera o que dependen de aparatos de respiración.

Desde la asociación de vecinos Nuestra Señora de Begoña, en Almáciga, su presidente, Ignacio del Castillo, explica que “se anunciaron los cortes en el suministro y, para no dejar al pueblo sin luz, se trajeron en un camión unos generadores”.

De forma extraoficial, las explicaciones dadas a la asociación aseguran que “la empresa encargada de la mejora del suministro no dimensionó bien el consumo con los generadores y no da abasto”, para aportar la versión oficial el propio dirigente vecinal: “una avería”, lo que considera inadmisible, ya que es un corte planificado, “aunque de aquella manera”.

Malestar vecinal

Otras fuentes vecinales explican que se procedió a instalar el generador, “no tenía suficiente potencia y se quemó. No lo han conseguido arreglar y todavía seguimos sin luz”.

En las redes, Alejandro Sosa se convertía en la voz de Almáciga anoche: "Traían un motor la empresa de luz. Está roto. No lo arreglan. No tenemos noticias del Ayuntamiento, ni de la empresa. Dan la cara los pobres operarios, ante un pueblo sin luz, con respiradores, sin comunicación y con comida y medicamentos en las neveras".

"Compartan amigos, que somos pocos y viejos, pero somos vecinos de Santa Cruz igual que el resto", añadía a un comentario que puso en su perfil personal en Facebook.

"Seguimos a la espera y al menos ya sabemos que el Ayuntamiento tiene noticias de la avería y gestione con Endesa", hacía constar el vecino de Almáciga.

Hasta la fecha, fuentes de Endesa ni del Distrito de Anaga han facilitado datos sobre la incidencia en el suministro eléctrico, que afecta tanto a la electricidad como a la telefonía.

Y lo peor, además de los negocios de Almáciga, Roque de las Bodegas o Benijo, es la situación de vecinos que dependen de la electricidad para conservar su medicación o incluso para utilizar su máquina respiradora.

Poco antes de las once de la noche del miércoles 27 de mayo, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, el popular Carlos Tarife, respondía en las redes sociales a un vecino de Almáciga que se trataba de "una avería de Endesa. El ayuntamiento les ha comunicado la disponibilidad para ayudar. Me constan que sigue la empresa trabajando para solventar la situación". Y hasta la fecha.