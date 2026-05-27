Recogen firmas para eliminar el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife

Eliminar el monumento a Franco situado en la avenida de Anaga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Éste es el objetivo que persigue la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife y, para ello, ha iniciado una recogida de firmas a través de las redes sociales y la plataforma change.org.

Con esta iniciativa, la citada asociación solicita la retirada de la escultura de Juan de Ávalos, su traslado a un espacio museístico donde pueda contextualizarse históricamente, y la creación de un memorial para las víctimas de la represión.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife denuncia que, sesenta años después, el monumento a Franco sigue ocupando un espacio de honor en la capital chicharrera. Indica que tras el rechazo técnico unánime a su protección como Bien de Interés Cultural (BIC), "ya no hay excusas para retirar dicha escultura".

"Ha llegado el momento de cumplir la Ley de Memoria Democrática y retirar este símbolo de exaltación franquista del espacio público. No se puede construir una democracia plena manteniendo homenajes a la dictadura. Porque la justicia, la memoria y la dignidad no se negocian", señala este colectivo.

Monumento a Franco, en Santa Cruz de Tenerife. / MARIA PISACA

Argumenta que el Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife es un vestigio del franquismo que se erigió hace sesenta años en honor al dictador. La asociación agrega que esta escultura no solo incumple las leyes de Memoria Histórica aprobadas en España y Canarias, sino que también ensalza la figura de un régimen que oprimió y ocasionó pérdidas irreparables a muchas familias, tal y como reconoce el informe de la ponencia técnica de patrimonio arquitectónico del Gobierno de Canarias.

"La presencia continua de este monumento es una afrenta a la memoria de las víctimas y una herida abierta para sus descendientes. Creemos firmemente se deben tomar medidas inmediatas para cumplir con el mandato legal de retirar símbolos que glorifican dictaduras y atentan contra la memoria histórica que como sociedad comprometida debemos preservar y honrar".

En este sentido la asociación exige al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que retire este monumento y realice un acto público de reconocimiento a las víctimas de la dictadura. "Con esta acción no solo cumpliremos con la normativa, sino que daremos pasos hacia una sociedad más justa y reconciliada con su pasado".

También están recogiendo firmas, tal y como ya lo adelantó este periódico, pero para todo lo contrario, Vox en Santa Cruz de Tenerife. La formación de ultraderecha ha impulsado dicha iniciativa en defensa del "Monumento a la Paz de Tenerife", ante los "intentos de derribar" un conjunto escultórico que "forma parte del patrimonio histórico y artístico" de la capital chicharrera. El presidente provincial de Vox en Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, ha criticado el "sectarismo y revanchismo ideológico" de quienes pretenden "destruir" esta escultura. "No se puede borrar la historia ni el patrimonio de una ciudad por intereses políticos", agrega. La recogida de firmas se realiza a través de las redes sociales de Vox.

Con respecto a los grupos que "pretenden proteger y mantener el legado y el discurso de la dictadura", la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife asevera que cree en la democracia y que este elemento debe ser retirado del espacio público, trasladándolo a un lugar donde pueda ser contextualizado y explicado. Pide a los ciudadanos que firmen esta petición para lograr que las autoridades actúen de manera decidida y eliminen las pruebas físicas de un régimen que "no debe ser celebrado, sino recordado como una lección de lo que no debe volverse a repetir".

Rechazo a la protección del monumento a Franco como Bien de Interés Cultural

A finales de abril, la ponencia técnica de patrimonio arquitectónico del Gobierno de Canarias rechazó la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del monumento ubicado en la confluencia de la Rambla Santa Cruz con la Avenida de Anaga, en el marco del expediente incoado por el Cabildo de Tenerife para protegerla. De esta forma, la protección de la escultura recibió un contundente varapalo.

El dictamen de la ponencia técnica sobre el monumento a Franco de Santa Cruz se llevará al Consejo de Patrimonio Cultural del Ejecutivo canario sin un solo voto a favor de dicha declaración. Hubo una abstención y el resto de miembros de este órgano consultivo votó en contra. La última palabra la tendrá el Consejo de Patrimonio, que aún no se ha celebrado, aunque no se ha dado ningún caso en el que éste se haya opuesto al informe de los técnicos.