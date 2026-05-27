La seguridad en Las Ramblas, foco de preocupación vecinal tras una reunión con el Ayuntamiento y la Policía de Santa Cruz de Tenerife

La creciente preocupación por la seguridad y la convivencia en la zona de Las Ramblas, en el Distrito Centro de la capital, volvió a ponerse sobre la mesa en una reunión celebrada el pasado martes entre representantes vecinales, responsables municipales y cuerpos policiales. La asociación de vecinos, representada por Reynaldo González, trasladó al Ayuntamiento y a la Policía Nacional el malestar existente entre comerciantes y residentes por el incremento de robos en locales comerciales, así como por la sensación de inseguridad derivada de la presencia continuada de personas sin hogar en distintos puntos del barrio.

Preocupación vecinal

El encuentro contó con la participación de representantes de la Policía Nacional, Policía Local y responsables municipales de las áreas de Distrito Centro-Ifara, Seguridad Ciudadana y Políticas Sociales. Según explicó el representante vecinal, los residentes perciben un deterioro progresivo de la convivencia y consideran que la realidad diaria del barrio no siempre coincide con las estadísticas oficiales de denuncias.

Uno de los principales problemas detectados es precisamente la falta de denuncias formales tras pequeños robos o actos vandálicos en comercios. Muchos empresarios optan por no acudir a dependencias policiales debido a la escasa cuantía de lo sustraído o por considerar que el proceso administrativo resulta lento y poco eficaz.

Refuerzo policial

Desde la Policía Nacional se comprometieron a reforzar el contacto directo con los negocios de la zona para conocer mejor los incidentes que se producen y ofrecer recomendaciones de seguridad, incluyendo medidas de videovigilancia y asesoramiento sobre cómo tramitar correctamente las denuncias.

Los vecinos insisten en que la presencia policial en vehículos no resulta suficiente y reclaman patrullas a pie de forma permanente en la zona de Las Ramblas. Consideran que esta medida tendría un efecto disuasorio frente a la delincuencia menor y, además, contribuiría a recuperar la confianza ciudadana en las fuerzas de seguridad.

Desde la asociación vecinal se reconoce la disposición mostrada por la Policía Nacional durante la reunión, aunque también se trasladaron discrepancias respecto a la actuación de la Policía Local, especialmente en los problemas vinculados a la ocupación del espacio público y al incumplimiento de ordenanzas municipales.

Personas sin hogar y convivencia

Los residentes diferencian claramente entre los delitos menores y la problemática social relacionada con las personas sin hogar, aunque reconocen que ambos fenómenos terminan generando una percepción conjunta de inseguridad. En este sentido, aseguran que existen casos especialmente delicados de personas que permanecen de forma habitual en parques infantiles o zonas comerciales, generando conflictos de convivencia por consumo de alcohol, suciedad o comportamientos incívicos.

Uno de los aspectos más sensibles abordados durante el encuentro fue la dificultad para intervenir en determinados casos relacionados con personas que podrían padecer problemas de salud mental. Los vecinos expresaron su preocupación por situaciones reiteradas de incumplimiento de las ordenanzas públicas y cuestionaron las limitaciones existentes para actuar cuando no se produce un delito flagrante.

Desde el colectivo vecinal se puso de manifiesto que muchos residentes no entienden por qué determinadas conductas no pueden corregirse de forma más contundente, especialmente cuando afectan directamente a familias y menores en espacios públicos. También se advirtió de que parte de los agentes muestran frustración ante situaciones en las que las sanciones no llegan a ejecutarse o las actuaciones policiales no producen cambios efectivos en los comportamientos conflictivos.

La respuesta del Ayuntamiento

Pese a ello, los representantes vecinales reconocieron el trabajo desarrollado desde el área de Asuntos Sociales y valoraron la implicación del Ayuntamiento para intentar buscar soluciones. No obstante, consideran que los procedimientos administrativos y judiciales ralentizan cualquier respuesta y dificultan resolver problemas que afectan diariamente a la convivencia.

El Ayuntamiento defendió el trabajo que se viene desarrollando en el distrito Centro-Ifara y recordó que Santa Cruz de Tenerife es el municipio canario que más recursos destina a la atención de personas sin hogar. El Consistorio explicó que se mantiene un seguimiento constante de los casos detectados mediante la coordinación entre servicios sociales, Policía Local, Policía Nacional y dispositivos especializados de atención social y sanitaria.

Tanto el Consistorio como la asociación vecinal coincidieron en que la situación supone un desafío importante para el futuro de la zona. Los residentes advirtieron de que será difícil impulsar la actividad comercial y atraer nuevas inversiones si no se logra mejorar la percepción de seguridad ciudadana y convivencia en uno de los enclaves más emblemáticos de Santa Cruz.