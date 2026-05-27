Santa Cruz de Tenerife aborda la problemática de personas sin hogar tras la presencia de una pareja en la Plaza del Príncipe

La presencia en la última semana de una pareja en situación de riesgo de exclusión social en la plaza del Príncipe, en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, ha generado preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona, que denuncian problemas de convivencia y reclaman una solución estable para ambos afectados.

Malestar vecinal

Según explican residentes del entorno, la pareja permanece habitualmente en uno de los laterales de la plaza, cuando no pernocta en el templete. Los vecinos aseguran que, en determinados momentos del día y especialmente durante la noche, protagonizan discusiones y conversaciones en tono elevado que alteran la tranquilidad de la zona.

Algunos residentes afirman además que agentes policiales han acudido en distintas ocasiones al lugar, aunque la situación continúa repitiéndose sin que se haya reconducido de manera definitiva.

Seguimiento social y sanitario

Fuentes conocedoras del caso señalan que se trata de dos personas con una situación social y sanitaria especialmente compleja. Ambos estarían siendo atendidos por recursos sociales especializados y participarían en programas de seguimiento vinculados a procesos de desintoxicación y tratamiento con metadona.

También se estaría trabajando desde el ámbito social y judicial en posibles medidas de protección y apoyo, entre ellas procedimientos relacionados con incapacidad y asistencia continuada.

La situación vuelve a poner sobre la mesa la realidad de las personas sin hogar y de quienes viven en la calle en condiciones de extrema vulnerabilidad, una problemática que continúa creciendo en distintos espacios públicos de la capital tinerfeña y que obliga a compatibilizar la atención social con la convivencia ciudadana.