Entrañable adiós a 'Teno', miembro de la Unidad Canida de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife

La Unidad Canina de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha perdido a uno de sus destacados miembros, 'Teno'. Así lo ha informado este miércoles el cuerpo en sus redes sociales, en las que han querido hacerle una entrañable despedida.

Con una selección de imágenes de este k9 y un mensaje de cariño, el equipo se despide de quien dejó huella con su trabajo y presencia: "Hoy despedimos a 'Teno', miembro de la Unidad Canina, compañero inseparable y ejemplo de entrega y lealtad durante toda su vida de servicio".

"Su trabajo dejó huella en cada intervención, entrenamiento y jornada compartida junto a sus guías y compañeros", añade.

Bonito homenaje

Los agentes también han querido darle las gracias por tantos años de servicio y fidelidad: "Descansa en paz, 'Teno'. Siempre formarás parte de esta familia".

No solo sus compañeros han querido rendirle homenaje y acordarse de él en sus redes, el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, también ha publicado un mensaje para despedirse de este especial agente canino y mandar todo su apoyo a su guía Yeray, "con quien formó una dupla inseparable".

"Hoy Santa Cruz despide a 'Teno', miembro de la Unidad Canina de la Policía Local y ejemplo de entrega, lealtad y servicio público", señala el regidor.

"Más allá de su labor policial, 'Teno' fue parte de una familia que hoy lo recuerda con enorme gratitud y emoción. Gracias por tantos años de servicio y fidelidad", apunta.