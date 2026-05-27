Desaparece el Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz de Tenerife

El Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz de Tenerife desaparecerá para integrar todo el funcionamiento y gestión de este servicio en la propia estructura del Ayuntamiento. La reorganización, que se haría efectiva el 1 de enero de 2027, busca optimizar recursos, reforzar la coordinación de las políticas culturales municipales y simplificar la organización administrativa, manteniendo el impulso a la programación cultural de la ciudad. Así lo explica el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

La Junta de Gobierno del Consistorio ha dado el visto bueno a informe técnico elaborado por la Dirección General de Organización sobre la integración del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) en la entidad matriz del Consistorio capitalino. La iniciativa responde al análisis técnico y jurídico desarrollado por el grupo de trabajo constituido al efecto, que ha estudiado las diferentes alternativas de gestión directa de las competencias municipales en materia de promoción cultural.

El alcalde insiste en que este proceso busca modernizar y simplificar la estructura administrativa municipal para hacerla más eficiente, coordinada y adaptada a los retos actuales de la gestión pública, garantizando en todo momento la continuidad y el fortalecimiento de la actividad cultural de la ciudad. «La cultura seguirá siendo una prioridad para este Ayuntamiento, con una gestión más integrada que permitirá optimizar recursos y mejorar la capacidad de respuesta a las necesidades del sector cultural y de la ciudadanía», agrega.

Por su parte, el concejal responsable del área de Cultura, Santiago Díaz Mejías, del Partido Popular, subraya que la integración del Organismo Autónomo de Cultura no supone una pérdida de identidad ni de protagonismo de las políticas culturales, sino una oportunidad para reforzar la coordinación interna y agilizar los procedimientos administrativos.