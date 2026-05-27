Todo lo que el contribuyente de Santa Cruz de Tenerife debe saber sobre el cobro de la Tasa de Basura: el Ayuntamiento aclara la confusión

Los contribuyentes de Santa Cruz de Tenerife no están obligados a abonar la Tasa de Basura en el primer periodo de pago de los impuestos municipales, que arrancó el pasado 30 de mayo y que finalizará el 22 de julio. Así lo aclara el Ayuntamiento chicharrero tras la confusión generada con las cartas de pago que los ciudadanos y empresas han recibido en la sede electrónica con una fecha límite, el 6 de julio.

El Consistorio recuerda que este año el cobro de la Tasa de la Basura se retrasa hasta el segundo periodo de abono de los tributos municipales, el que corresponde a las empresas, que tendrá lugar entre el 15 de septiembre y el 23 de noviembre.

El área de Hacienda explica que los recibos de la Tasa de la Basura se han habilitado ya en la sede electrónica simplemente para proporcionar a la ciudadanía información relativa a este tributo y a las modificaciones realizadas, debido al incremento que se ha producido. Y, además, informa el Ayuntamiento, todo aquel que quiera adelantarse y pagar esta tasa ya, de manera voluntaria, podrá hacerlo. Pero, insiste la Corporación local, solo será obligatorio a partir de septiembre.

En relación con las fechas límite que aparecen en "algunas cartas de pago", desde el Consistorio se aclara que la fecha reflejada responde únicamente a una cuestión técnica necesaria para la generación masiva de los documentos y no implica en ningún caso el inicio del periodo ejecutivo ni la finalización del plazo voluntario de pago.

Para aquellos que quieran abonar ya la Tasa de Basura, antes de septiembre, la información relativa a este tributo está disponible a través de la Oficina Virtual del Contribuyente, kioscos municipales y también en las oficinas de atención ciudadana.

"Esta medida, impulsada desde el área de Hacienda, permite a los contribuyentes consultar con antelación sus datos fiscales y, de manera voluntaria, realizar el abono de la tasa antes de la apertura oficial del periodo voluntario de pago, que, de forma extraordinaria, está previsto entre los meses de septiembre y noviembre", declara el edil de Hacienda, el nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez.

Éste apunta que el retraso del periodo de pago voluntario en el caso de la Tasa de Basura busca facilitar a los contribuyentes su pago ante el incremento que ha sufrido este tributo "derivado de la imposición del Gobierno de España". "El incremento nos viene impuesto a través de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, para que los Ayuntamientos establezcan una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real o indirecto de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos", añade.

En el caso de Santa Cruz de Tenerife, este aumento se sitúa en el entorno del 50%. "Ante esta situación, el objetivo del Ayuntamiento es ofrecer más facilidades y más información a los vecinos, evitando desplazamientos innecesarios y permitiendo que cada contribuyente pueda organizar sus pagos con mayor antelación y tranquilidad", argumenta el edil de Hacienda.

Éste insiste en que, en ningún caso, se está adelantando el periodo voluntario de pago "ni aplicando recargos o intereses"." Se trata únicamente de una herramienta voluntaria para quien quiera hacer uso de ella con el objetivo de que puedan organizar mejor los pagos en el periodo de pago voluntario de tributos".

¿Cuándo se abrirá el periodo obligatorio para pagar la Tasa de Basura?

El periodo oficial de la Tasa de Basura se abrirá con la notificación de la liquidación individual, que se producirá entre los meses de septiembre y noviembre, momento en el que aquellas personas que no hayan realizado el pago anticipado recibirán su correspondiente notificación individual sin intereses ni recargos.

El concejal de Hacienda destaca que se han establecido una serie de bonificaciones en aquellos casos que la ley lo permite. Así aquellas familias en situación de riesgo de exclusión social tendrán una bonificación del 50% sobre la tasa de basura; aquellos contribuyentes que separen la materia orgánica en el contenedor marrón, una vez que se complete su implantación, tendrán un 10% de descuento; y se bonificará con un 25% los inmuebles desocupados.

"Se mantendrán las bonificaciones para familias numerosas, así como las relacionadas con la distancia de la vivienda al contenedor más cercano, de forma que, si el contenedor está a más de 200 metros del domicilio, tiene derecho a una bonificación del 50%" apunta Díaz-Estébanez.

El Ayuntamiento trabaja actualmente en la generación progresiva de las más de 93.000 cartas de pago previstas, "un proceso que se realiza de manera escalonada para garantizar el correcto funcionamiento del sistema".

¿Qué impuestos se deben pagar ahora, entre el 20 de mayo y el 22 de julio?

El Consistorio cobrará ahora, entre el 20 de mayo y el 22 de julio, los tributos que afectan principalmente a los ciudadanos. En concreto, se debe abonar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI); el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido como rodaje; las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal: vados, reserva de aparcamiento y cajeros automáticos; y el IBI de características especiales, al Puerto y a la Refinería.

En el segundo periodo de abono de los tributos municipales, que tendrá lugar entre el 15 de septiembre y el 23 de noviembre, se pagarán los impuestos que corresponden a las empresas, es decir, el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y la Tasa de Basura de los Negocios. Asimismo, este año, también se tendrá que abonar, de manera obligatoria, aquellos que no lo hayan hecho antes, la Tasa de Basura de las viviendas.

La confusión continúa

Algunos vecinos manifiestas que han solicitado información telefónica al área de tributos del Ayuntamiento chicharrero y que en ésta le han indicado que deben abonar la Tasa de Basura en la fecha que indica la carta de pago que ya han recibido por sede electrónica. Pero el Consistorio deja claro una vez más que no están obligados a pagarla ahora.